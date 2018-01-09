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15:31, 09 января 2018

Сборщик подписей за Собчак, избитый в Королеве, раньше был координатором Национально-освободительного движения

Сборщик подписей за Ксению Собчак, избитый в подмосковном Королеве, раньше был координатором Национально-освободительного движения, а также сторонником движения «Серб». Об этом сообщает «Новая газета», которая напоминает, что именно активисты НОД стоят за нападением с зеленкой на политика Алексея Навального.

На сайте избирательного штаба Собчак сообщается, что кандидат в президенты лично связывалась с избитым Сергеем Силюковым. Руководитель предвыборного штаба Собчак в Королеве Алексей Калитвинов рассказал «Новой газете», что знал о членстве Силюкова в  НОДе, но волонтер понравился Калитвинову как человек, понравились его рассуждения о политике и живое желание помогать. Он добавил, что Силюков приходил и в штаб Навального и жаловался там на проблему с дачными участками.

Комментарии

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fools_die 09 января 2018 | 15:42

И что теперь? Не понял.

mjolner656 09 января 2018 | 15:47

fools_die:


Фашисты привычно за навального и собчак...
Это нормально.

malanoff 09 января 2018 | 15:58

mjolner656: "Фашисты привычно за навального и собчак... "
================================
Все ты понимаешь наоборот , Человек от фашистов сбежал к людям . А фашисты-запутинцы его за это избили. Да и у тебя мечь какой то неправильный , не русский. Или это от него одна рукоятка только осталась , не пойму никак.

zapadnay 09 января 2018 | 16:05

Нехватка кадров. Берем усех.

mjolner656 09 января 2018 | 16:09

malanoff: """""""у тебя мечь какой то неправильный , не русский""""""""


Про то, что малограмотное деревенское быдло, завезённое большевиками в Москву и являющееся опорой фашистов-антисоветчиков, не в курсе того, какими знаками пользовались русские князья, ты могло бы и не писать.

malanoff 09 января 2018 | 16:15

mjolner656: Юмор хороший у тебя. Вот только зачем меня большевики завезли в Москву и сделали опорой антисоветчиков . Чтобы я с ними боролся ? Тогда получается тебя либералы в Россию завезли ?

mjolner656 09 января 2018 | 16:24

malanoff:

Согласен с тобой.
Большевики наивно думали, что тебя, тупую и ленивую деревенщину, можно цивилизовать и европеизировать, большевики пытались сделать из тебя хомо сапиенс, научили тебя и твою дикую родню мыть руки, пересадили тебя с корточек на унитаз и т.д.
Успехи комми отрицать невозможно. Даже такие как ты, обоссывают унитаз не чаще, чем раз в неделю.

То, что престарелый либерастический быдлос не в курсе верований русских князей, прибывших из Европы рулить животными, типа тебя - это нормально.

mmclaren 09 января 2018 | 16:24

malanoff: Чет номерные возбудились както...)))

r88w556xl4 09 января 2018 | 15:59

mjolner656: Меньше язык надо распускать в охаивании других, целее будешь, тем более известно, что из себя представляют активисты «Серб». Просто так не изобьют.

ivorytower 09 января 2018 | 15:52

fools_die: Сисян сам себя зеленкой облил.

doctor63rus 09 января 2018 | 15:43

От оно что, Михалыч! Огреб-то за дело, а не за сапчачку! А она возбудилась!

severnaj 09 января 2018 | 15:47

Вот так....

vargor 09 января 2018 | 15:47

Избили свои за предательство? На кой хрен ему Собчак сдалась?

doctor63rus 09 января 2018 | 16:02

vargor: А вдруг он влюбился в нее? Светлое чувство! А фошызды его подельники наказали его за это!

punyoshohlai 09 января 2018 | 15:49

Папа пригрел ГБиста, сама СЕРБа. Неразборчивость в связях.

wuwer 09 января 2018 | 15:49

Нигде не подфартило
Решил на Дурдоме -2 отопырится
Там без лимона с тобой разговаривать не будут...тока в борделе обслугой

a_111111 09 января 2018 | 15:51

Ну а кем был Милонов помните?

nata_roo 09 января 2018 | 15:52

Не вижу новости. Алеша возглавлял нац. движение "Народ", где куратором был Белковский. А совсем недавно, в прошлом году Алеша успел два раза прозиговать. Национализм - это хорошо и правильно. И Евгения Марковна так считает. Вот ей бы да возглавить какое-нибудь национал-патриотическое движение в "этой стране"!

ivfn 09 января 2018 | 16:14

nata_roo:
Этот мужик ,городской сумасшедший. Ведет суперактивный образ жизни. Ему движуха нужна ,драйв,адреналин. На сей раз не повезло. Он подписи собирал в своем доме . где его знают оаспрекрасно. Звонит в дверрь. Сосед посмотрел в глазок ,открыл дверь и дал в пятак.и снова дверь закрыл, Рождество ,Собчак ,Лелик здесь не причем. Этого мужика постоянно бьют. Ему кстати 50 лет.

zztop1960 09 января 2018 | 15:55

Невзоров № 2

(комментарий скрыт)

domtrubaiiiataji 09 января 2018 | 16:13

будни рашистского мордора, не удивлен

sim202_ 09 января 2018 | 16:18

За что боролся, на то и напоролся...

qwerty44444 09 января 2018 | 16:23

"Бывших" КГБистов, фашистов, итп- не бывает. Не умеют они ничего другого.

orein51 09 января 2018 | 16:25

а кто ранее был кгб кпсс итд?

sir_sar 09 января 2018 | 16:36

Не, ну так не пойдет.
Понятно, что все там перемешаны.
Сдерживаться надо, чтобы все там друг друга не перебили.
А то прокладки разуверятся в Ксюше и весь проект пойдет насмарку.
Ксюша - наш президент!

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