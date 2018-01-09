Сборщик подписей за Собчак, избитый в Королеве, раньше был координатором Национально-освободительного движения

Сборщик подписей за Ксению Собчак, избитый в подмосковном Королеве, раньше был координатором Национально-освободительного движения, а также сторонником движения «Серб». Об этом сообщает «Новая газета», которая напоминает, что именно активисты НОД стоят за нападением с зеленкой на политика Алексея Навального.

На сайте избирательного штаба Собчак сообщается, что кандидат в президенты лично связывалась с избитым Сергеем Силюковым. Руководитель предвыборного штаба Собчак в Королеве Алексей Калитвинов рассказал «Новой газете», что знал о членстве Силюкова в НОДе, но волонтер понравился Калитвинову как человек, понравились его рассуждения о политике и живое желание помогать. Он добавил, что Силюков приходил и в штаб Навального и жаловался там на проблему с дачными участками.