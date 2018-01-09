Знаменитости начали отказываться от работы с шведским брендом H&M, который обвинили в расизме
Об отказе от сотрудничества заявил канадский репер эфиопского происхождения The Weeknd, который с 2016 года является лицом бренда.
Скандал разгорелся из-за рекламы детской коллекции – на одной из фотографий был изображен темнокожий мальчик в толстовке с надписью «самая крутая обезьянка в джунглях».
Пользователи в социальных сетях призвали к бойкоту торговой марки, а также предположили, что маркетологи, придумавшие эту рекламу, были нетрезвыми или находились под влиянием психотропных веществ.
После критики H&M удалила эти снимки.
Комментарии13
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kriimsdyk 09 января 2018 | 15:43
H&M это дешевое китайское барахло самого массового разлива, рибабок и абибас в одном флаконе.
Вот Бенеттон (который не лучше) в 90-х насчет расизма прикольнее зажигал в рекламе, юнайтед, понимаешь, колорс))
sensei54 09 января 2018 | 15:47
Логично будет удалить отовсюду фото обезьян, исключить их из школьных учебников, удалить из зоопарков.
Аналогично поступить со свиньями - на всякий случай, чтобы два раза не вставать.
andreyoo 09 января 2018 | 15:50
"Дебилы, .ля!"
Анекдот вспоминается. "А я знаю на кого вы подумали"
kara 09 января 2018 | 15:51
лицемеры!!рабы толерантности.
vasya_von_smetankin 09 января 2018 | 15:53
В Росси за такое придётся извиняться перед Рамзаном!
x_signal 09 января 2018 | 15:54
У кого-то больное воображение. Если бы это был взрослый с такой надписью - тогда да, а так - просто детская шутка, дети часто ассоциируют себя с различными животными.
liquidsky__ 09 января 2018 | 15:57
Ну откажется пару ниггеров от сотрудничества - всем лучше будет в итоге. Надо будет прикупить у H&M чего-нить, чисто в знак солидарности )
world_nail 09 января 2018 | 16:02
В чем косяк-то - не самая крутая, чоли, обезьянка? Абама обиделсо.
igor20012 09 января 2018 | 16:02
Дураки толерантные, у них мигранты теракты, погромы устраивают, а они: "хоть с-ы в глаза-все божья роса !".
oppicru 09 января 2018 | 16:03
как мы все здесь понимаем, евротолерасты от негров недалеко ушли!
captainobvious 09 января 2018 | 16:13
если канадский репер эфиопского происхождения The Weeknd является лицом бренда H&M, то мне этот H&M ни фига не жаль... за что боролись, на то и напоролись, толерасты хреновы.
anemon 09 января 2018 | 16:26
Провокация какая-то. Не могли шведы допусить этого. Понимаю, наша поехавшая крышей от алкоголя Роднина, у которой (не)ума хватило представить президента приютившей и давшей ей возможность жить безбедно страны, в образе обезьяны с бананом, карьеристка-ЕдРсовка, тут и говорить не о чем. А здесь - тоже может быть ЕдРосовских троллей дело. У Пригожина совести - как у Родниной.
qwerty44444 09 января 2018 | 16:31
Его с успехом заменит любой узбек с постсоветского пространства. Всей семьей наденут эти майки на фотосессию в лесу. А рэпер пусть уже рэп читает, имидж ничто, да