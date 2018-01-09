Знаменитости начали отказываться от работы с  шведским брендом H&M, который обвинили в расизме

Об отказе от сотрудничества заявил канадский репер эфиопского происхождения The Weeknd, который с 2016 года является лицом бренда.

Скандал разгорелся из-за рекламы детской коллекции – на одной из фотографий был изображен темнокожий мальчик в толстовке с надписью «самая крутая обезьянка в джунглях».

Пользователи в социальных сетях призвали к бойкоту торговой марки, а также предположили, что маркетологи, придумавшие эту рекламу, были нетрезвыми или находились под влиянием психотропных веществ.

После критики H&M удалила эти снимки.