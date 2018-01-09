Движение «Солидарность» планирует провести в Москве Марш памяти Бориса Немцова в воскресенье 25 февраля
Акция приурочена к третьей годовщине гибели политика.
Как рассказал «Эху Москвы» лидер движения Илья Яшин, предполагается, что участники акции пройдут от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Академика Сахарова.
Главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства Немцова. Заявка на проведение мероприятия будет подана в администрацию города в установленные законом сроки.
Комментарии9
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mjolner656 09 января 2018 | 15:12
Либералы хотят выкопать труп Немцова и снова захоронить его, предварительно вбив кол в него, иначе порча, наведённая жуликом и вором Борей, портит карму всему т.н. демократическому движению.
indeezjoe 09 января 2018 | 15:13
Пусть лучше хороводики поводят возле Лермонтовского скверика, вместо того, чтобы на бульварах народ пугать... Повезло Красносельскому району с мундепами - они теперь из-за любой проблемы будут шоу устраивать... Канализацию прорвет - шествие, свет отключат - праздник!
Клоуны...
;-))
sveklotron_7 09 января 2018 | 15:13
Когда уже будет Марш памяти Чубайса?
liquidsky__ 09 января 2018 | 15:14
Слава пиписьки Бориськи Яшкинду покоя не дает. Все-таки тот на Собчак не разменивался, а пялил гарных хохляцких шалав.
glotov 09 января 2018 | 15:16
Стремный маршрут. Я бы не согласовал. По Неглинной площади проходит основная магистраль "север-юг через центр". Ее нежелательно перекрывать. Да и направление лубянка-сухаревка тоже нежелательно перекрывать.
Яшин, вроде бы муниципальный депутат, а мышление узколобое.
ivorytower 09 января 2018 | 15:22
glotov: /Яшин, вроде бы муниципальный депутат, а мышление узколобое./
Провокатор, одним словом.
rips2 09 января 2018 | 15:28
Да пусть ходят, на Выхино где нибуть.. Зачем сумасшедших в центр Москвы пускать?
democ 09 января 2018 | 15:29
Летит время... А кажется, что это было "вчера".
farmer1984 09 января 2018 | 16:30
До сих пор не нашли заказчиков убийства самого известного оппозиционера России - Бориса Ефимовича Немцова (1959-2015), хотя многие давно уже догадались "ху из ху". Однако следствие по-прежнему без отмашки из Кремля боится начать даже отрабатывать эту единственную версию, а по существу "секрет Полишинеля". Выдающийся российский оппозиционер Борис Немцов, предшественник Алексея Навального, был убит 27 февраля 2015 года. В воскресенье 25 февраля 2018, накануне предстоящих выборов 18 марта 2018 года, москвичи обязательно отметят трехлетие этого печального события. И не дай бог, если кремлевские власти в очередной раз выбросят с Большого Москворецкого моста "народный мемориал Немцов мост". А в Петербурге, вскоре после убийства Б. Немцова, новый большой мост получил название имени Ахмата Кадырова, несмотря на активные протесты жителей города и заявления депутатов Заксобрания.