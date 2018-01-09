Движение «Солидарность» планирует провести в Москве Марш памяти Бориса Немцова в воскресенье 25 февраля

Акция приурочена к третьей годовщине гибели политика.



Как рассказал «Эху Москвы» лидер движения Илья Яшин, предполагается, что участники акции пройдут от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Академика Сахарова.

Главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства Немцова. Заявка на проведение мероприятия будет подана в администрацию города в установленные законом сроки.