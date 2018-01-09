Z Архив новостей новости
5 29 6 838
15:03, 09 января 2018

В Кремле не исключили новых атак на российские базы в Сирии

Как завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства и военное руководство при выводе войск из Сирии понимали, что вылазки террористов могут продолжиться.

Песков добавил, что оставшихся в Сирии российских военных достаточно для отражения атак боевиков.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

trans 09 января 2018 | 15:07

Видимо боевикам никто не сообщил что Путин и Шойгу их уничтожили.

seryj_wolk 09 января 2018 | 15:11

trans: Я, хоть ментально и географически нахожусь далеко от Кремля тоже этого не только не исключаю, но и предсказываю.

evgolius7 09 января 2018 | 15:39

Их тамнеты против ихтамнетов....

avp235 09 января 2018 | 16:09

evgolius7:
"...глава государства и военное руководство при выводе войск из Сирии..."

Гиркин сказал, что по данным его источника, численность военного контингента РФ (как ВС, так и ЧВК) в Сирии не только не сокращается, но и постоянно наращивается.
"Что, впрочем, для меня не новость - лишний раз подтверждает сведения из других источников. И, "на закуску" - конфидент "наверняка подтвердил", что первая партия "Вагнера" УЖЕ ОТПРАВЛЕНА В СУДАН. А ещё одна - готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия".

cyema__cyem_ 09 января 2018 | 16:16

avp235: оставшихся в Сирии российских военных достаточно для отражения атак боевиков.
---------------------------------------------
Получается, что их там оставили, чтобы они сами себя защищали и все?

reaver 09 января 2018 | 15:09

А мы их точно победили?

dorin1987 09 января 2018 | 15:29

reaver: Ну конечно. Несколько раз. И площадь огромную от них освободили. Все пучком.

navsegda 09 января 2018 | 15:11

Афганистан 2.0

budweiser23 09 января 2018 | 16:07

navsegda: navsegda: дураки не учатся...

wuwer 09 января 2018 | 15:15

А так верещали о победах
Концерты проводили
Драпали от Пальмиры
Утюжили пески
Штабы каждый день сотнями в пыль пускали
Помидорами трясли
Все моря чадом загадили

Главное; у хенералов 1000 Героев - 2 звездульки и гробы у пушечного мяса

vladimirgornitsky 09 января 2018 | 15:16

"Песков добавил, что оставшихся в Сирии российских военных достаточно для отражения атак боевиков".
Оно может и так, но если бы их там не оставалось вовсе, то и атаки отражать не потребовалось бы. А цели, с которыми эти военные остаются в Сирии (кроме отражения атак на самих себя), Песков не раскрыл.

svoi216 09 января 2018 | 15:20

Нечего делать в чужой стране. И вылазки террористов будут по боку. С 1989 года Россию не донимают террористы Афгана.

ivorytower 09 января 2018 | 15:29

svoi216: /С 1989 года Россию не донимают террористы Афгана./
И ивропку с сЫшЫа не донимали бы, если бы ната там 16 лет накроту не крышывала.

malanoff 09 января 2018 | 15:37

ivorytower: если бы ната там 16 лет накроту не крышывала.
==================
разговариваешь плохо а каска у тебя не пробита. Ты хоть дырки там на ней нарисуй , а то подумают , что ты не участвуешь в активных действиях. Да кстати , что такое на твоем языке за "накрота" ?

teleo 09 января 2018 | 15:43

svoi216: "С 1989 года Россию не донимают террористы Афгана."
Точно, только в благодарность шлют посылки с героином.

platonnekafrin 09 января 2018 | 15:21

Не, ну как с ними договариваться!? На каждого бандита сто тысяч вылетов и тысяча ракет! Победу в Рождество торжественно сыграли и вроде бы ушли к себе в холодные казармы.
Народ с похмельем начал забывать, кого же в прошлый год побили, чей мир спасли, а тут рингтон с картинкой "Шо, опять?"
Да, так никакого керосина не хватит! А ведь выборы у нас на носу!

malanoff 09 января 2018 | 15:29

platonnekafrin: " и вроде бы ушли к себе в холодные казармы. "
========================
Казармы оказались слишком холодными. Почти 1000 призывников в Ленинградской области лежат с пневмонией и ОРЗ.

(комментарий скрыт)

malanoff 09 января 2018 | 15:22

Какая то бессмысленность сквозит во всех действия , словах и отговорках. Может наш штаб дроны разбомбили? Тогда может проще базы убрать и заняться восстановлением страны ? Вернуться наконец к мирной жизни ?

efilika 09 января 2018 | 15:22

какие такие боевики? Ихтамнет. Или страсти наши нагнетают, чтобы контингент вернуть. бабла мало по пилили.

kriimsdyk 09 января 2018 | 15:24

Зачем нам там вообще базы? И получил ли Пригожин свои нефтескважины в Сирии? За что боролись-то?

ivorytower 09 января 2018 | 15:31

kriimsdyk: /Зачем нам там вообще базы?/
А у ВАС там баз и нет.

malanoff 09 января 2018 | 15:32

kriimsdyk: Думаю , что здесь не главное было получить скважины. Главное возможно было вывести деньги из страны , заплатив за скважины. А дальше форс мажор.

ivar1964 09 января 2018 | 15:26

Будем с нетерпением ждать новых атак и награждения новых российских "героев" (посмертно).

kochar 09 января 2018 | 15:28

Значится скоро опять будем вводить войска .
Уничтоженные террористы возродились, прямо как кощеи и ящерицы без хвоста.

vitaly_1948_07_18 09 января 2018 | 15:29

Песков добавил, что оставшихся в Сирии российских военных достаточно для отражения атак боевиков.

Т.е. для самообороны ----- достаточно.
А если бы эти военные были бы размещены где-то в Ростовской области, служба им показалась бы МЁДОМ. А ЭТО не в интересах России.

mixanazarov 09 января 2018 | 15:29

Хорошо что наши там остались , у боевиков не было работы и они наверняка попёрли в Россию.

(комментарий скрыт)

igor20012 09 января 2018 | 15:30

Партизанская война, афган-2.

democ 09 января 2018 | 15:40

Надо у Пескова спросить, а они не попутали? Точно бомбили боевиков в Сирии?? Если не их, то кого?

budweiser23 09 января 2018 | 15:44

Громадная сила — упорство тупоумия!
Вместо того, чтобы валить из Сирии, как можно быстрее, что было бы разумно, подполковник ждёт проблем, играя в "невозмутимое спокойствие" и "контроль ситуации"...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 января Поздравить…

5 254 6 7007 04.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора бы Вашингтону перестать бросаться словами Мир наблюдает, как американцы отчаянно цепляются за концепцию собственного исключительного лидерства, в реальности не будучи в состоянии предложить миру что-либо, кроме угроз и санкций…

5 365 6 23086 07.01
Kсша, политика, государство, мнения
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Приглашение к дискуссии по поводу бойкота Кампания Навального может даже увеличить процент голосов за Явлинского и Собчак. Помимо бойкота, кампания «забастовки избирателей» подразумевает широкомасштабную подготовку и участие наблюдателей…

5 130 6 11254 02.01
Kобщество, выборы, политика, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: Я бы хотел призвать всех принять участие в выборах Глава РПЦ сказал, что выборность власти важна как в церковной, так и в светской жизни…

5 191 6 14124 07.01
Kрелигия, выборы-2018, патриарх, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Немыслимо для демократического общества Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии…

5 502 6 37102 04.01
Kсми, журналистика, латвия, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: США хотят погрузить в войну весь Ближний Восток Америка уже не скрывается, действует открыто, нагло, неся свою «демократию» кровью и огнем…

5 257 6 20113 07.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Григорий Меламедов политолог

Организаторы бойкота не говорят всей правды Навальный вынужден играть на обострение. Каждое его действие должно быть радикальнее предыдущего, иначе он потеряет темп…

5 226 6 17810 03.01
Kполитика, выборы, навальный, общество, события
Блоги

Наталья Поклонская: Надеюсь, 110-ю годовщину Бандеры все его «прихвостни» будут «отмечать» в камерах Позорная кучка радикалов на захваченной хунтой Украине является демонстрацией беззакония и глумления над памятью о войне, над русскими, украинцами, поляками, евреями…

5 548 6 43546 03.01
Kполитика, украина, крым, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин: Платные парковки: спасти город от пробок В целом платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД…

5 172 6 14000 04.01
Kавтомобили, москва, мэр, события
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Арифметика бойкота Бойкот со стороны одних только противников П неэффективен с точки зрения итогового результата: при реалистичных начальных условиях снижение явки будет нивелировано опережающим ростом процента П…

5 198 6 16274 08.01
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О спросе на свободу и демократию Возникла мысль: почему у нас так не любят реформаторов? Я подчеркиваю, реформаторов, не революционеров. Вот с революционерами у нас как-то все хорошо…

5 108 6 9009 05.01
Kгосударство, общество, история, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Поражаюсь «заботе» депутатов Верховной Рады Украины К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы — один народ, веками вместе!..

5 415 6 36184 06.01
Kполитика, депутаты, украина, события
Голосование
Какая идея вам ближе?
5 260 6 22775 03.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Есть ли страна? Ведь это наши военные – они выполняют приказ руководства страны. Это – наши граждане, они выполняют свой долг. При чем здесь деньги?..

5 233 6 20915 03.01
Kполитика, сирия, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: Лицемерие в позиции США Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю своё мнение о действиях США в странах исламского мира…

5 107 6 9648 03.01
Kсша, интернет, мнения
Голосование
Какой праздник для вас важнее?
5 109 6 10049 05.01

Популярное за неделю

Новости

Компании Илона Маска SpaceX не удалось вывести на орбиту американский военный спутник Это подтвердило и стратегическое командование США…

5 95 6 12989
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Воспитание верования в Деда Мороза – это отличный способ воспитать послушного идиота, который потом покорно станет в очередь к какому-нибудь ребру или какому-нибудь поясу…

5 132 6 133498 03.01
#слушать 48:44 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, выборы-2018, религия, видео, передачи
Голосование
Какая идея вам ближе?
5 260 6 22775 03.01
Блоги

Сергей Ляпунов: Очередной михалковский «киношедевр» Мне — человеку, который отдал спорту свои молодые годы, — смотреть на такое противно и стыдно…

5 603 6 282686 08.01
Kкино, михалков, спорт, история, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

СССР никуда не ушел. Кладбище убийц у кремлевской стены — как было, так и есть. А ниже или выше будет похоронен главный убийца и будет он тлеть на открытом доступе или под землей – второй вопрос…

5 347 6 125551 04.01
#слушать 40:02 8читать ;смотреть $скачать 9.2 МБ
Kполитика, власть, выборы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6597069
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3224596

Сегодня в эфире