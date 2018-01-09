В Кремле не исключили новых атак на российские базы в Сирии

Как завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства и военное руководство при выводе войск из Сирии понимали, что вылазки террористов могут продолжиться.

Песков добавил, что оставшихся в Сирии российских военных достаточно для отражения атак боевиков.