В Кремле не исключили новых атак на российские базы в Сирии
Как завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства и военное руководство при выводе войск из Сирии понимали, что вылазки террористов могут продолжиться.
Песков добавил, что оставшихся в Сирии российских военных достаточно для отражения атак боевиков.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
trans 09 января 2018 | 15:07
Видимо боевикам никто не сообщил что Путин и Шойгу их уничтожили.
seryj_wolk 09 января 2018 | 15:11
trans: Я, хоть ментально и географически нахожусь далеко от Кремля тоже этого не только не исключаю, но и предсказываю.
evgolius7 09 января 2018 | 15:39
Их тамнеты против ихтамнетов....
avp235 09 января 2018 | 16:09
evgolius7:
"...глава государства и военное руководство при выводе войск из Сирии..."
Гиркин сказал, что по данным его источника, численность военного контингента РФ (как ВС, так и ЧВК) в Сирии не только не сокращается, но и постоянно наращивается.
"Что, впрочем, для меня не новость - лишний раз подтверждает сведения из других источников. И, "на закуску" - конфидент "наверняка подтвердил", что первая партия "Вагнера" УЖЕ ОТПРАВЛЕНА В СУДАН. А ещё одна - готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия".
cyema__cyem_ 09 января 2018 | 16:16
avp235: оставшихся в Сирии российских военных достаточно для отражения атак боевиков.
---------------------------------------------
Получается, что их там оставили, чтобы они сами себя защищали и все?
reaver 09 января 2018 | 15:09
А мы их точно победили?
dorin1987 09 января 2018 | 15:29
reaver: Ну конечно. Несколько раз. И площадь огромную от них освободили. Все пучком.
navsegda 09 января 2018 | 15:11
Афганистан 2.0
budweiser23 09 января 2018 | 16:07
navsegda: navsegda: дураки не учатся...
wuwer 09 января 2018 | 15:15
А так верещали о победах
Концерты проводили
Драпали от Пальмиры
Утюжили пески
Штабы каждый день сотнями в пыль пускали
Помидорами трясли
Все моря чадом загадили
Главное; у хенералов 1000 Героев - 2 звездульки и гробы у пушечного мяса
vladimirgornitsky 09 января 2018 | 15:16
"Песков добавил, что оставшихся в Сирии российских военных достаточно для отражения атак боевиков".
Оно может и так, но если бы их там не оставалось вовсе, то и атаки отражать не потребовалось бы. А цели, с которыми эти военные остаются в Сирии (кроме отражения атак на самих себя), Песков не раскрыл.
svoi216 09 января 2018 | 15:20
Нечего делать в чужой стране. И вылазки террористов будут по боку. С 1989 года Россию не донимают террористы Афгана.
ivorytower 09 января 2018 | 15:29
svoi216: /С 1989 года Россию не донимают террористы Афгана./
И ивропку с сЫшЫа не донимали бы, если бы ната там 16 лет накроту не крышывала.
malanoff 09 января 2018 | 15:37
ivorytower: если бы ната там 16 лет накроту не крышывала.
==================
разговариваешь плохо а каска у тебя не пробита. Ты хоть дырки там на ней нарисуй , а то подумают , что ты не участвуешь в активных действиях. Да кстати , что такое на твоем языке за "накрота" ?
teleo 09 января 2018 | 15:43
svoi216: "С 1989 года Россию не донимают террористы Афгана."
Точно, только в благодарность шлют посылки с героином.
platonnekafrin 09 января 2018 | 15:21
Не, ну как с ними договариваться!? На каждого бандита сто тысяч вылетов и тысяча ракет! Победу в Рождество торжественно сыграли и вроде бы ушли к себе в холодные казармы.
Народ с похмельем начал забывать, кого же в прошлый год побили, чей мир спасли, а тут рингтон с картинкой "Шо, опять?"
Да, так никакого керосина не хватит! А ведь выборы у нас на носу!
malanoff 09 января 2018 | 15:29
platonnekafrin: " и вроде бы ушли к себе в холодные казармы. "
========================
Казармы оказались слишком холодными. Почти 1000 призывников в Ленинградской области лежат с пневмонией и ОРЗ.
malanoff 09 января 2018 | 15:22
Какая то бессмысленность сквозит во всех действия , словах и отговорках. Может наш штаб дроны разбомбили? Тогда может проще базы убрать и заняться восстановлением страны ? Вернуться наконец к мирной жизни ?
efilika 09 января 2018 | 15:22
какие такие боевики? Ихтамнет. Или страсти наши нагнетают, чтобы контингент вернуть. бабла мало по пилили.
kriimsdyk 09 января 2018 | 15:24
Зачем нам там вообще базы? И получил ли Пригожин свои нефтескважины в Сирии? За что боролись-то?
ivorytower 09 января 2018 | 15:31
kriimsdyk: /Зачем нам там вообще базы?/
А у ВАС там баз и нет.
malanoff 09 января 2018 | 15:32
kriimsdyk: Думаю , что здесь не главное было получить скважины. Главное возможно было вывести деньги из страны , заплатив за скважины. А дальше форс мажор.
ivar1964 09 января 2018 | 15:26
Будем с нетерпением ждать новых атак и награждения новых российских "героев" (посмертно).
kochar 09 января 2018 | 15:28
Значится скоро опять будем вводить войска .
Уничтоженные террористы возродились, прямо как кощеи и ящерицы без хвоста.
vitaly_1948_07_18 09 января 2018 | 15:29
Песков добавил, что оставшихся в Сирии российских военных достаточно для отражения атак боевиков.
Т.е. для самообороны ----- достаточно.
А если бы эти военные были бы размещены где-то в Ростовской области, служба им показалась бы МЁДОМ. А ЭТО не в интересах России.
mixanazarov 09 января 2018 | 15:29
Хорошо что наши там остались , у боевиков не было работы и они наверняка попёрли в Россию.
igor20012 09 января 2018 | 15:30
Партизанская война, афган-2.
democ 09 января 2018 | 15:40
Надо у Пескова спросить, а они не попутали? Точно бомбили боевиков в Сирии?? Если не их, то кого?
budweiser23 09 января 2018 | 15:44
Громадная сила — упорство тупоумия!
Вместо того, чтобы валить из Сирии, как можно быстрее, что было бы разумно, подполковник ждёт проблем, играя в "невозмутимое спокойствие" и "контроль ситуации"...