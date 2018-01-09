Сотни военнослужащих из Ленобласти оказались в больницах с диагнозами пневмония, ангина и бронхит
Руководство Западного военного округа факт эпидемии не признает.
Почти 1000 призывников из частей в Ленобласти за последние полтора месяца оказались в больницах Петербурга. По данным издания 47 ньюз, у большинства из них врачи диагностировали пневмонию. Больные поступают из Агалатово, Гарболово, Токсово и Каменки. Некоторые из них лечатся в военном клиническом госпитале имени Соловьева на Суворовском проспекте. При этом официально данных о массовой госпитализации солдат пока нет. Подобные ситуации происходят каждый год, отметил координатор отдела по защите прав военнослужащих организации «Солдатские матери Петербурга» Антон Щербак.
В комитете по здравоохранению правительства Ленобласти отмечают, что военные не вызывают автомобили «скорой помощи», чтобы скрыть информацию о количестве заболевших. Так, по официальной статистике, за январские праздники с пневмонией из Всеволожского района были госпитализированы три человека: двое детей и пожилой мужчина.
По данным издания, эпидемия коснулась, по меньшей мере, пяти воинских частей.
Комментарии11
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kriimsdyk 09 января 2018 | 15:04
Бабы ишшо нарожають.
kindman_a 09 января 2018 | 15:06
kriimsdyk:
"...Почти 1000 призывников из частей в Ленобласти за последние полтора месяца оказались в больницах..."
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А сколько офицеров - их командиров - с алкогольным синдромом?
seryj_wolk 09 января 2018 | 15:22
kindman_a: Идет естественный отбор. Хороший рфский солдат должен быть, как крыса: есть все съедобное и несъедобное, не бояться микробов, ему не должны быть страшны ни мороз ни жара. Пусть их будет меньше, но они будут более высокого крысного качества. И опять же экономия.
aleksandr39 09 января 2018 | 15:14
Косят от отправки в " отпуск " в ОПГ " днр -лугандон " .
from_russia_with_boyaryshnik 09 января 2018 | 15:21
aleksandr39 воины сверхдержавы не болеют , точно откос.
mixanazarov 09 января 2018 | 15:19
Классные болезни , сам служил знаю .
Все остальные болезни в армии лечат так . Берут из вены кровь и колят в задницу , и на второй день сразу хотеться обратно в часть.
ihor_syvoryj 09 января 2018 | 15:26
Если бы они не заболели, вместо них в госпитале были бы солдаты НАТО! (С)
alexx2101 09 января 2018 | 15:37
Выход простой, надо призывать летом.В холодное время года адаптация и все организационные мероприятия обходятся более затратно. Та же перевозка призывников, в кузове не повезешь, сборные пункты необходимо отапливать и т.д. и т. п.
kriimsdyk 09 января 2018 | 15:41
alexx2101: а как же планы Генштаба по захвату Финляндии?
democ 09 января 2018 | 15:43
Опять ребят плохо кормили и поморозили.
vanhalen33 09 января 2018 | 15:49
Мывамниверим! Выфсеврете! Авыдокажите!