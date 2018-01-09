Сотни военнослужащих из Ленобласти оказались в больницах с диагнозами пневмония, ангина и бронхит

Руководство Западного военного округа факт эпидемии не признает.

Почти 1000 призывников из частей в Ленобласти за последние полтора месяца оказались в больницах Петербурга. По данным издания 47 ньюз, у большинства из них врачи диагностировали пневмонию. Больные поступают из Агалатово, Гарболово, Токсово и Каменки. Некоторые из них лечатся в военном клиническом госпитале имени Соловьева на Суворовском проспекте. При этом официально данных о массовой госпитализации солдат пока нет. Подобные ситуации происходят каждый год, отметил координатор отдела по защите прав военнослужащих организации «Солдатские матери Петербурга» Антон Щербак.

В комитете по здравоохранению правительства Ленобласти отмечают, что военные не вызывают автомобили «скорой помощи», чтобы скрыть информацию о количестве заболевших. Так, по официальной статистике, за январские праздники с пневмонией из Всеволожского района были госпитализированы три человека: двое детей и пожилой мужчина.

По данным издания, эпидемия коснулась, по меньшей мере, пяти воинских частей.