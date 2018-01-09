На Украине задержан подозреваемый в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской

Ее тело было обнаружено 1 января в Киевской области. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что подозреваемый родственник Дмитрия Россошанского , племянника судьи Вышгородского района.

Украинские СМИ напоминают, что Дмитрий Россошанский в 2015 году насмерть сбил на автомобиле сестру Ноздровской, Светлану. В прошлом году Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы.

Ирина Ноздровская, которая занималась расследованием обстоятельств гибели сестры, неоднократно заявляла, что родственники Россошанского ей угрожали.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк подтвердил, что подозреваемым в убийстве Ирины Ноздровской является член семьи Россошанских. Задержанный в совершении преступления не раскаивается. Об этом Шкиряк заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Шкиряк подчеркнул, что на сегодня продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств преступления.