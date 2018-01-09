На Украине задержан подозреваемый в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской
Ее тело было обнаружено 1 января в Киевской области. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что подозреваемый родственник Дмитрия Россошанского , племянника судьи Вышгородского района.
Украинские СМИ напоминают, что Дмитрий Россошанский в 2015 году насмерть сбил на автомобиле сестру Ноздровской, Светлану. В прошлом году Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы.
Ирина Ноздровская, которая занималась расследованием обстоятельств гибели сестры, неоднократно заявляла, что родственники Россошанского ей угрожали.
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк подтвердил, что подозреваемым в убийстве Ирины Ноздровской является член семьи Россошанских. Задержанный в совершении преступления не раскаивается. Об этом Шкиряк заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Шкиряк подчеркнул, что на сегодня продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств преступления.
Комментарии39
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
urikan 09 января 2018 | 15:05
Эхо хотя бы спросило мнение независимых киевских журналистов. Вот что пишет Андрей Капустин:
"Вот странные у нас СМИ.
Вместо того, чтобы дать развернутый портрет подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской, население кормят противоречащими версиями адвоката и ментов.
Адвокаты заявляют, что подозреваемый немощный инсультник с палочкой.
Менты сливают информацию, мол, Россошанский заявил, что действовал один и убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов: "Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке, одежду, на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке".. Алле, сотрудники СМИ!!! Неужели так сложно нарыть биографию подозреваемого? Поболтать с соседями. Подтвердить-опровергнуть его инсульт? Показать пару-тройку фотографий? Нарисовать план местности с указанием расстояния от остановки общественного транспорта до реки. Чтобы понять, как далеко подозреваемому пришлось тащить к воде тело? Здесь, кстати, немаловажен и вес тела убитой. Заодно спросить у ментов, как подозреваемый объяснил эпизод со снятием одежды с тела убитой? Найдена ли сама одежда?: Найдено ли орудие убийства? Обнаружены ли следы крови между остановкой и рекой? Поскольку множественные раны в шею подразумевают достаточно обильное кровотечение...Поинтересоваться у альтернативных судмедэкспертов, как быстро наступает смерть после нанесения такого количества ран, какая кровопотеря, могла ли покойная успеть оказать какое-либо сопротивление? Как наносились удары в шею? Потому что для серии ударов место это анатомически не самое "удобное".
ivorytower 09 января 2018 | 15:06
urikan: Таким макаром укроменты и одесскую хатынь должны были бы давно расследовать.
pyx 09 января 2018 | 15:11
Нужен открытый судебный процесс! Там всё встанет на свои места!
jaitzenux_krolik 09 января 2018 | 15:12
ivorytower: Они же не могут сами себя посадить или отдать под трибунал.
bozman1944 09 января 2018 | 15:56
jaitzenux_krolik: Значит, посадят тебя.
neprostotak 09 января 2018 | 15:18
Убийства на бытовой почве как правило всегда и быстро расследуются, в отличии от спланированных спецслужбами других стран, как например убийство журналиста Шеремета.
Вот в Англии даже спланированное ФСБ убийство Литвиненко расследовали, а Украине пока недостаёт уровня английских следователей и ихнего материального оснащения для борьбы с российскими террористическими войсками.
Но Украина быстро учится. В момент захвата Крыма, после развала армии Яныком, в Украине было 5 тыс. дееспособных войск а теперь кремлядская гебня даже предложила миротворцев, т.к. несмотря на закон запрещающий народу РФ знать скольких из них путин пустил на мясо, до зазомбированного киселёвым и соловьёвым мозгов доходит результат внешней политики кремлёвской ОПГ!
urikan 09 января 2018 | 15:21
neprostotak: Ну и подскажи, как Англия расследует убийство Березовского и кем оно спланировано? Или Англии недостаёт уровня украинских следователей?
neprostotak 09 января 2018 | 15:29
urikan: Ну и подскажи, как Англия расследует убийство Березовского и кем оно спланировано?
======================================================================
Насколько я помню Березовский совершил самоубийство. Очевидно он его и спланировал.
Но если это не так, то со временем мы это узнаем, т.к. в Англии следователи работают на народ, а не на одного человека как в РФ, и окончательный результат обязательно появится!
ivorytower 09 января 2018 | 15:36
neprostotak: /то со временем мы это узнаем/
чО там с черными ящиками с боинга? Немецкий то аирбас быстро расшифровали, который сумасшедший пилот жахнул об скалы. А тут чО-то англичане не торопятся.
andreyoo 09 января 2018 | 16:01
neprostotak: как например убийство журналиста Шеремета.
Вот в Англии даже спланированное ФСБ убийство Литвиненко расследовали, а Украине пока недостаёт уровня английских следователей
---
Алле! К вам же суперспецы из ФБР на Шеремета приезжали. Тут каждый первый хомячек отметился угрозами кааак сейчас все расследуют и выведут Путина-КГБ-ФСБ на чистую воду
urikan 09 января 2018 | 16:07
andreyoo: Руки коротки у ФБР. Они там у себя в Вашингтоне с убийством Лесина до сих пор не могут разобраться.
kriimsdyk 09 января 2018 | 15:19
blahovdav: Одесскую хатынь давно расследовали: организаторы сбежали в Россию через Приднестровье. Выдавать будем обвиняемых?
ivorytower 09 января 2018 | 15:26
kriimsdyk: /организаторы сбежали в Россию через Приднестровье/
А также словацкий газ и юарский уголь.
poluputing 09 января 2018 | 15:44
ivorytower: давно расследовано . Сепары и виновны
aleko_1 Александр Королев 09 января 2018 | 16:04
ivorytower: Уж чья бы корова мычала. Сколько дали тому сыну министра (Иванова?) который бабульку сбил на пешеходном переходе?
urikan 09 января 2018 | 16:10
aleko_1: Смертную казнь. Утопили в Эмиратах. Разве не слышал? А папашу выгнали с работы.
urikan 09 января 2018 | 15:07
urikan: Особенно, если продолжать наносить удары в шею после того, как жертва уже упала...Какой характер ударов - снизу вверх? Сверху вниз? Прямые? Но для этого нужно знать рост жертвы и подозреваемого..И такой набор деталей и подробностей не является чем-то из ряда секретных документов. Но наши доблестные СМИ кормят нас совсем иным продуктом...Никто не знает, почему?...
jaitzenux_krolik 09 января 2018 | 15:09
urikan: Я чувствую, что живу в каком то мордоре, а не в европейской стране.
domtrubaiiiataji 09 января 2018 | 15:36
jaitzenux_krolik: так уезжай из рабсосии, пока вам еще не сделали выездные визы, все к тому идет
vasya_von_smetankin 09 января 2018 | 15:06
Бэндэровцы Зорян и Шкиряк наверняка врут.
sveklotron_7 09 января 2018 | 15:08
Будни Цееуропы...
poluputing 09 января 2018 | 15:48
sveklotron_7: будни людей. а не рабсосских опрышей. Женщина боролась. что бы убийца сестры сидел, мужчина мстил за продолжившего сидеть сына. Аффект однако , не осклизлость ватной прели
sveklotron_7 09 января 2018 | 16:46
poluputing: Женщина боролась?... Мужчина мстил?
Ну и че помешало справделивой борьбе и мести в правовом ЦеЕуропейком государстве. Ах , ну да! "Осклизлые ватные" агенты Путина))
xeipetrov 09 января 2018 | 15:12
Правозащитница? На эхе любят бросаться "крылатыми" фразами. То художник - Павленский...то...
bandera 09 января 2018 | 15:12
Ох и мутное дело.Сейчас убьют подозреваемого скажут что покончил жизнь и все. Как с мазуруком. Вот бы дело о том как застрелил себя в грудь Музычко будучи в наручниках и типа выхватил пистолет уже в наручниках вот это бы Геращенко рассказал бы с Авякяном. Или о майдане где убили 100 человек все глухо.
urikan 09 января 2018 | 15:16
bandera: Так уже и предсмертная записка Юрия Россошанского неожиданно попала в СМИ:
«Беззаконие и бездействие властей в нашей стране довело меня до крайности. Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня. Жена, дочь, внуки, сын Дима, я вас любил всю жизнь и за вас готов отдать свою жизнь. Все равно повесят убийство этой гадкой подлой лживой юристки-активистки на меня. Главное, чтобы не трогали ни жену, ни друзей, ни наших родных. Пусть лучше винят меня. Хотя я этого не совершал. Преступление совершила сама Ноздровская, так как сильно много знала о депутатах, предвыборных деньгах депутатов еще с 2012 года. Вот они ее и заказали.
Затравили меня, мою семью, сына, всех наших родных и знакомых по селу. Эта Ноздровская со своими батьками, коррумпированными судьями апелляционного и Обуховского суда, журналистами… Все СМИ, газеты, ТВ клеветали на моего сына. А он этого не хотел. Был трезв. Ложь и клевета меня достали. Я всю жизнь был честным семьянином, тружеником. И все, что исходило от Ноздровской и ее окружения, все эта фальш, меня достала".
tks 09 января 2018 | 16:02
urikan:
И вы верите в весь этот бред, что щас наложили?
bandera 09 января 2018 | 16:26
urikan: Кирпа и Кравченко? Один в себя так стрелял что изрешетил всю комнату пока попал в себя.А второй стрелял в себя два раза в голову.
olgkiev 09 января 2018 | 15:16
Раз морозяться значит что то нечисто, и шо за секреты? Это же не гостайна или типо помешает поймать сообщников.? Ан нет секретик...
vasya_von_smetankin 09 января 2018 | 15:24
Главная Скрепа в том, что подозреваемый в убийстве Немцова в 3-х метрах от Кремля так и не задержан.
malcontent 09 января 2018 | 15:54
vasya_von_smetankin: И никаких шевелений для этого не наблюдается.
kuznetsov5lavik 09 января 2018 | 15:38
Смотрите Шария на ютуб по этому поводу. Там правды больше чем во всех укр. сми вместе взятых.
domtrubaiiiataji 09 января 2018 | 15:43
kuznetsov5lavik: шария, который бежал с Украины. еще когда при власти был януковищь, в курсе что происходит в Украине, спустя 5 лет, после того как он был там, ок да, я лучше посмотри на ютубе "вранье шария"
poluputing 09 января 2018 | 15:51
kuznetsov5lavik: шарий и правда вещи несовместимые
urikan 09 января 2018 | 15:41
Судя по всему, планировалось, что Россошанский повесится в камере, но какой-то шутник сорвал планы Зорана и Шкиряка, выкрав предсмертную записку и подбросив её в СМИ.
anemon 09 января 2018 | 16:14
urikan: Зорян Шкиряк - один человек, чертов ты пропагандист!
tks 09 января 2018 | 16:53
anemon: Чукча, в чуме, после поездки в Москву по путевке стахановца: "А еще я узнал, что Карл Маркс это один человек, а Слава КПСС вообще не человек!"
vanhalen33 09 января 2018 | 15:45
А отчего же это вы не пишете,что происходит ну,к примеру,в солнечном Узбекистане,или не менее солнечном Таджикистане,дружеской Армении,или не менее дружеской Туркмении? Там что, разве никого никогда не убивают,или ничего интересного не случается? Вот какое ваше собачье дело,что происходит именно в Украине? Ведь там биндэры и правасеки,хунта,и мальчиков распинают,снегирей,опять же,америкосам продались...Не скрепно все там,и не духовно..А вы все пишете и пишете...
tks 09 января 2018 | 15:59
"Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!"
(с) из к/ф "Место встречи изменить нельзя"