На Украине задержан подозреваемый в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской
Ее тело было обнаружено 1 января в Киевской области. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что подозреваемый родственник Дмитрия Россошанского , племянника судьи Вышгородского района
Украинские СМИ напоминают, что Дмитрий Россошанский в 2015 году насмерть сбил на автомобиле сестру Ноздровской, Светлану. В прошлом году Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы.
Ирина Ноздровская, которая занималась расследованием обстоятельств гибели сестры, неоднократно заявляла, что родственники Россошанского ей угрожали.
Комментарии4
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urikan 09 января 2018 | 14:51
Эхо хотя бы спросило мнение независимых киевских журналистов. Вот что пишет Андрей Капустин:
"Вот странные у нас СМИ.
Вместо того, чтобы дать развернутый портрет подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской, население кормят противоречащими версиями адвоката и ментов.
Адвокаты заявляют, что подозреваемый немощный инсультник с палочкой.
Менты сливают информацию, мол, Россошанский заявил, что действовал один и убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов: "Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке, одежду, на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке".. Алле, сотрудники СМИ!!! Неужели так сложно нарыть биографию подозреваемого? Поболтать с соседями. Подтвердить-опровергнуть его инсульт? Показать пару-тройку фотографий? Нарисовать план местности с указанием расстояния от остановки общественного транспорта до реки. Чтобы понять, как далеко подозреваемому пришлось тащить к воде тело? Здесь, кстати, немаловажен и вес тела убитой. Заодно спросить у ментов, как подозреваемый объяснил эпизод со снятием одежды с тела убитой? Найдена ли сама одежда?: Найдено ли орудие убийства? Обнаружены ли следы крови между остановкой и рекой? Поскольку множественные раны в шею подразумевают достаточно обильное кровотечение...Поинтересоваться у альтернативных судмедэкспертов, как быстро наступает смерть после нанесения такого количества ран, какая кровопотеря, могла ли покойная успеть оказать какое-либо сопротивление? Как наносились удары в шею? Потому что для серии ударов место это анатомически не самое "удобное".
urikan 09 января 2018 | 14:55
urikan: ..Особенно, если продолжать наносить удары в шею после того, как жертва уже упала...Какой характер ударов - снизу вверх? Сверху вниз? Прямые? Но для этого нужно знать рост жертвы и подозреваемого..И такой набор деталей и подробностей не является чем-то из ряда секретных документов. Но наши доблестные СМИ кормят нас совсем иным продуктом...Никто не знает, почему?...
ivorytower 09 января 2018 | 14:57
urikan: Таким макаром укроменты и одесскую хатынь должны были бы давно расследовать.
ac_dc 09 января 2018 | 15:17
urikan: СМИ кормят нас совсем иным продуктом..
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ВСЕ, что ты накалякал - должно быть предметом интереса профессионального следователя.
Сам то из бывших, иль Марининой перечитал?