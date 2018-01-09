Премьер Дмитрий Медведев подписал изменения в правилах противопожарного режима.
Среди прочего запрещается выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. Кроме этого, документ запрещает курение «вне специально оборудованных мест». Постановление правительства также обязывает владельцев земельных участков регулярно убирать там мусор, запрещает выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. Курение в поездах запретили в 2014 году, а спустя три года, в 2017 году, в поездах запретили курить и электронные сигареты.
Комментарии2
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opiatnovyi63 09 января 2018 | 04:30
Интересно, а кто и как всё ЭТО будет контролировать?
r88w556xl4 09 января 2018 | 04:31
Всё очень правильно.