Митт Ромни перенес операцию в связи с раком предстательной железы.

По сведениям «Фокс ньюс», бывший кандидат в президенты США был прооперирован минувшим летом в больнице Ирвайн в Калифорнии. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Прогноз врачей благоприятный. 70-летний Ромни, как передает телеканал, намерен баллотироваться от штата Юта в Сенат Конгресса США на промежуточных выборах в этом году.