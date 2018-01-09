Митт Ромни перенес операцию в связи с раком предстательной железы.
По сведениям «Фокс ньюс», бывший кандидат в президенты США был прооперирован минувшим летом в больнице Ирвайн в Калифорнии. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Прогноз врачей благоприятный. 70-летний Ромни, как передает телеканал, намерен баллотироваться от штата Юта в Сенат Конгресса США на промежуточных выборах в этом году.
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