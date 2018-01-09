В Германии арестован бывший участник вооружённых формирований боснийских сербов.
51-летний Милорад Обрадович подозревается в военных преступлениях во время войны на Балканах в первой половине 1990-х годов. Обрадовича задержали в окрестностях Мюнхена на основании международного ордера, выданного Боснией и Герцеговиной. Как передает радио «Свобода», власти Германии начали процедуру экстрадиции.
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