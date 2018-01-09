Американские дипломаты, отозванные с Кубы, пока туда не вернутся.

В интервью Ассошиэйтед Пресс Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил повторения т.н. «акустических атак». По словам главы госдепа, он не хочет ставить под угрозу здоровье американских дипломатов, вернув их в Гавану. ФБР ранее уведомило Гавану о том, что не выявило доказательств «акустического воздействия " на американских дипломатов на Кубе.