В ходе планового медобследования Дональда Трампа, психиаторы осматривать его не будут.

Об этом сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли. По его словам, президент здоров, как бык. Вопросы журналистов о психическом состоянии Трампа, вызваны публикацией отрывков из книги Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Журналист, в частности, утверждает, что по своим интеллектуальным способностям и психическому

состоянию нынешний президент США не может занимать высший государственный пост. Плановый медосмотр в военном госпитале Walter Reed предстоит Трампу уже на этой неделе.