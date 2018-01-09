В ходе планового медобследования Дональда Трампа, психиаторы осматривать его не будут.
Об этом сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли. По его словам, президент здоров, как бык. Вопросы журналистов о психическом состоянии Трампа, вызваны публикацией отрывков из книги Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Журналист, в частности, утверждает, что по своим интеллектуальным способностям и психическому
состоянию нынешний президент США не может занимать высший государственный пост. Плановый медосмотр в военном госпитале Walter Reed предстоит Трампу уже на этой неделе.
Комментарии3
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zemljanka 09 января 2018 | 04:17
Им все ясно.
zemljanka 09 января 2018 | 04:20
Спасибо гениальным отцам-основателям.
opiatnovyi63 09 января 2018 | 04:32
Не президент , а посмешище! В то же время наш Вождь не равнодушен к Трампу!