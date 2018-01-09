За атаками дронов на российские базы в Сирии могли стоять боевики запрещенной «Ахрар аш-Шам».

Во всяком случае, так пишет Ъ со ссылкой на военные источники. Издание напоминает, что эта террористическая группировка уже пыталась использовать беспилотники для ударов по подразделениям сирийской правительственной армии в Хомсе. Похожие аппараты, по данным Ъ, использовались террористами и при минометном обстреле базы «Хмеймим» в ночь на 1 января. О причастности группировки «Ахрар аш-Шам» свидетельствует расшифровка данных с перехваченных беспилотников. Газета пишет, что российские спецслужбы проведут экспертизу взрывчатых веществ, установленных на беспилотниках, после этого разведка установит возможные источники поставки боевикам подобного оборудования.