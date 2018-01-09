Прорыв водопровода в аэропорту им. Джона Кеннеди был связан с неблагоприятными погодными условиями.
Причины и обстоятельства аварии будут расследованы. Об этом сообщили в Управлении воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью Джерси. В воскресенье прорыв водопровода спровоцировал прекращение приема международных рейсов в четвертом терминале и подтопление в его помещениях. Авария привела к частичной эвакуации пассажиров.
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