Глава китайского бюро «Би-би-си» Кэрри Грейси покидает этот пост.
Свое решение она объяснила неравенством в оплате труда мужчин и женщин. Как сообщает сама британская телерадиокорпорация, журналистка останется работать в ВВС и вернется на свое прежнее место в редакцию телевизионных новостей.
Комментарии1
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liquidsky__ 09 января 2018 | 04:00
Так она вообще уходит или нет?
А неравенство в оплате проистекает из неравенства трат.