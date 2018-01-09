Один человек погиб на севере Туниса в ходе столкновений полиции с участниками протестной демонстрации.
Собравшиеся в городе Тебурба выступили против безработицы, роста цен и налогов. Как передает Рейтер, обстановка накалилась, когда группа молодых людей начала призывать к поджогу здания правительства. Аналогичные акции протеста имели место и в других городам Туниса. В ряде случает полиция применяла слезоточивый газ.
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