Гражданин России и Германии признал в суде вину в  подрыве автобуса клуба «Боруссия».

Ему предъявлено обвинение в попытке убить 28 человек. Как пишет Bild, 28-летний россиянин в ходе судебного заседания заявил, что глубоко сожалеет о своем поступке и не собирался ранить или убить кого-либо. Защита утверждает, что подсудимый хотел лишь повлиять на стоимость акций «Боруссии», чтобы заработать на бирже. Взрыв у автобуса «Боруссии» произошел 11 апреля прошлого года незадолго до матча с «Монако». Ранения получили игрок команды и полицейский. Россиянина задержали через десять дней. Его имя не называется.