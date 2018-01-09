ЦИК обнародовал данные о средствах избирательных фондов кандидатов в президенты.
Фонд Владимира Путина за неделю собрал максимально возможные 400 млн рублей. Право открыть избирательный счет Путин получил 28 декабря. Большая часть средств поступила от юрлиц, в том числе от партии «Единая Россия». Всего взносы поступили от 23 организаций. И только одно пожертвование — на сумму 30 тыс. рублей — пришло от частного лица. Из полученных средств Путин уже потратил более 9 млн рублей на изготовление агитационных материалов. На втором месте по собранным средствам — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В его фонд поступило 200 млн. руб., на третьей позиции — бизнес-омбудсмен и лидер Партии роста Борис Титов, в его фонде – 20 млн. У Ксени Собчак 19 миллионов, Григория Явлинского 15 млн., у кандидата от КПРФ Павла Грудинина – 1тысяча
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
qorswen 09 января 2018 | 03:18
"Фонд Владимира Путина за неделю собрал максимально возможные 400 млн рублей."
Расчехлили общак ОПГ "Озеро". Игорёха сечин перешёл на диету ))
aligarh 09 января 2018 | 03:40
Да пусть кинет клич - надо ему на новый дворец миллиард баксов - через пять минут уже будет у него в офшоре.
Потом каждый кто занес может еще пять миллиардов наворовать безнаказанно ...
Арифметика проста - Ты мне, я тебе, кругом коррупция, взятничество и лизоблюдство ...
zemljanka 09 января 2018 | 03:40
Бедолаги.
Участие в выборах лилипутина - попасть в историю...
igor20012 09 января 2018 | 04:18
Все взносы путину были от ер, и только 1 взнос был от физ лиц- 30 т.р, т.е. на самом деле только 1 чел во всей стране реально за путина!
84%-огромная туфта !