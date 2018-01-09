ЦИК обнародовал данные о средствах избирательных фондов кандидатов в президенты.

Фонд Владимира Путина за неделю собрал максимально возможные 400 млн рублей. Право открыть избирательный счет Путин получил 28 декабря. Большая часть средств поступила от юрлиц, в том числе от партии «Единая Россия». Всего взносы поступили от 23 организаций. И только одно пожертвование — на сумму 30 тыс. рублей — пришло от частного лица. Из полученных средств Путин уже потратил более 9 млн рублей на изготовление агитационных материалов. На втором месте по собранным средствам — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В его фонд поступило 200 млн. руб., на третьей позиции — бизнес-омбудсмен и лидер Партии роста Борис Титов, в его фонде – 20 млн. У Ксени Собчак 19 миллионов, Григория Явлинского 15 млн., у кандидата от КПРФ Павла Грудинина – 1тысяча