Дональда Трампа признали лидером, который больше, чем кто-либо, подрывает свободу прессы.
К такому выводу пришел американский «Комитет защиты журналистов». Как говорится в заявлении правозащитной организации, при Трампе Минюст США не защищал в должной мере источники информации журналистов, а Госдеп предложил сократить финансирование международных организаций, защищающих свободу самовыражения. В докладе Комитета в негативном контексте также упоминаются президент Турции Эрдоган, президент Египта ас-Сиси и председатель КНР Си Цзиньпин.
Комментарии6
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pyx 09 января 2018 | 03:21
Никого не забыли?..
vedma2017 09 января 2018 | 03:26
pyx:
Первое место "упустили из внимания". Вроде - само собой разумеется, что на первом - ымперия зла со своим фюрером.
ze_danil 09 января 2018 | 03:32
одни огорчения Вощьдю... и из этого списка турнули
zemljanka 09 января 2018 | 03:36
ze_danil: не озвучили, полагаю.
chewie 09 января 2018 | 03:38
Оказывается, защита свободы слова измеряется деньгами, выделенными на ее защиту. Бедные либеральные СМИ, такие несвободные, незащищенные, по трамповским зинданам чалятся, по лесам хоронятся, с подпольных радиоточек вещают правду, листовки по ночам разбрасывают. Ужас что творится!
liquidsky__ 09 января 2018 | 03:56
chewie: А чем же еще?! Недаром деньги- их универсальная мера и любимое слово.