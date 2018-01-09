Дональда Трампа признали лидером, который больше, чем кто-либо, подрывает свободу прессы.

К такому выводу пришел американский «Комитет защиты журналистов». Как говорится в заявлении правозащитной организации, при Трампе Минюст США не защищал в должной мере источники информации журналистов, а Госдеп предложил сократить финансирование международных организаций, защищающих свободу самовыражения. В докладе Комитета в негативном контексте также упоминаются президент Турции Эрдоган, президент Египта ас-Сиси и председатель КНР Си Цзиньпин.