Адвокаты Дональда Трампа рассматривают различные форматы его допроса спец прокурором Робертом Мюллером.

По сведениям NBC, в частности, изучается возможность предоставить письменные ответы на вопросы Мюллера вместо очной беседы. Обсуждаются также варианты, при которых удастся полностью избежать допроса президента США. Прокурор Мюллер расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Адвокаты президента и представитель Мюллера от комментариев отказались.