Адвокаты Дональда Трампа рассматривают различные форматы его допроса спец прокурором Робертом Мюллером.
По сведениям NBC, в частности, изучается возможность предоставить письменные ответы на вопросы Мюллера вместо очной беседы. Обсуждаются также варианты, при которых удастся полностью избежать допроса президента США. Прокурор Мюллер расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Адвокаты президента и представитель Мюллера от комментариев отказались.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zemljanka 09 января 2018 | 03:31
Бедолага.
Плдвели старика под монастырь. То есть, в белый дом.
А не по сеньке шапка...