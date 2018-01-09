Мессенджер Telegram планирует запустить блокчейн-платформу TON и собственную криптовалюту Gram.

Во всяком случае, так утверждает со ссылкой на не названные источники портал TechCrunch. Запуск будет проводиться за счет ICO, которое состоится в марте. Издание отмечает, что оно может стать одним из крупнейших на сегодняшний день. В рамках предпродаж Telegram намерен привлечь около 500 миллионов долларов, а в ходе всего ICO — 3-5 миллиардов долларов. Компания планирует оставить себе 52% от общего объема криптовалюты, 44% продавать публично, еще 4% криптовалюты будет зарезервировано за разработчиками мессенджера.