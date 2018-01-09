Роберт Мюллер в ближайшие недели собирается допросить Дональда Трампа по т.н. «русскому делу».
Об этом The Washington Post сообщил близкий к расследованию источник. Он утверждает, что у спецпрокурора есть к президенту США несколько вопросов, связанных с расследованием. Источник отметил, что Трамп готов прийти на допрос, чтобы продемонстрировать, что его штаб не был связан с Россией перед президентскими выборами. По сведениям газеты, о допросе Трампа Мюллер говорил время встречи с адвокатами президента в декабре. Юристы Трампа и сам Мюллер от комментариев воздерживаются.
Комментарии4
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pyx 09 января 2018 | 02:28
Прямо представил картину, как прокурор, не чайка разумеется, допрашивает летающего со стерхами..
qorswen 09 января 2018 | 02:30
Дикари-с. Путен помирает от смеха..
zapadnay 09 января 2018 | 02:39
Ай, да молодца. Реально перед законом все равны.
navsegda 09 января 2018 | 02:51
Мюллер - А вас , Трамп , я попрошу остаться ...