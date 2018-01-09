По факту пожара в  жилом многоэтажном доме в Тюмени возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте регионального управления СК, следователи продолжают выяснять причины произошедшего. По данным МЧС, загорелся утеплитель с 1 по 7 этажи. Площадь возгорания достигала 500 квадратных метров. Из дома эвакуировали 138 человек и 23 человека спасли. Один человек погиб. Пострадавшим жильцам временно предоставлены места в гостинице «Колос».