По факту пожара в жилом многоэтажном доме в Тюмени возбуждено уголовное дело.
Как сообщается на сайте регионального управления СК, следователи продолжают выяснять причины произошедшего. По данным МЧС, загорелся утеплитель с 1 по 7 этажи. Площадь возгорания достигала 500 квадратных метров. Из дома эвакуировали 138 человек и 23 человека спасли. Один человек погиб. Пострадавшим жильцам временно предоставлены места в гостинице «Колос».
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