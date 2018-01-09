На Украине задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Это ИФ подтвердили в МИД страны, пообещав позже предоставить более подробную информацию. Журналист украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев ранее написал у себя в ФБ, что подозреваемый сознался в убийстве. Им оказался родственник преступника, сбившего на автомобиле сестру Ноздровской и приговоренного к уголовному наказанию. Муждабаев отметил, что других деталей у него нет. Ноздровская пропала в конце декабря. Ее тело с множественными колото-резанными ранами нашли 1 января в реке.