По делу об убийстве начальника полиции села Автуры Абубакара Устарханова, задержали родственников подозреваемого.

Как отмечает «Кавказский узел» со ссылкой на односельчан, под стражу взяли всех мужчин из семьи 27-летнего Хамзата Баймурадова, застреленного при задержании. Точное число задержанных не известно. Устарханов был убит 3 января, когда расплачивался в магазине. Подозреваемый забрал оружие полицейского и скрылся на его машине.