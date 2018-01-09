По делу об убийстве начальника полиции села Автуры Абубакара Устарханова, задержали родственников подозреваемого.
Как отмечает «Кавказский узел» со ссылкой на односельчан, под стражу взяли всех мужчин из семьи 27-летнего Хамзата Баймурадова, застреленного при задержании. Точное число задержанных не известно. Устарханов был убит 3 января, когда расплачивался в магазине. Подозреваемый забрал оружие полицейского и скрылся на его машине.
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vadimp 09 января 2018 | 03:24
Вендетта?