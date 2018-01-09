В Москве задержан один из участников «гонки на «Гелендвагене» в мае 2016 года.
Как сообщила ИФ официальный представитель МВД Ирина Волк, после аварии с участием двух иномарок один из водителей предъявил сотрудникам ГИБДД паспорт и права, выданные в стране ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как участника резонансной погони, которого суд лишил водительских прав. Документов, подтверждающих законность пребывания в России, мужчина не предъявил и у полиции возникли подозрения, что он использует документы, выданные на другое лицо. В отделе полиции личность задержанного установили. Возбуждено дело по административной статье об управлении автомобилем без прав. О ком конкретно идет речь, Волк не уточнила. Между тем, по сведениям ТАСС, задержанный оказался Абдувахобом Маджидовым.
Комментарии4
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zemljanka 09 января 2018 | 02:28
Наградить. Сотрудников ГИБДД.
snegir_pravosekovich 09 января 2018 | 02:40
zemljanka:
Не сцы, наградят. Взяткой.
И все "проступки" нарушителя отрутся и из памяти, и с бумаги.
Это ж Роисся.
zemljanka 09 января 2018 | 03:25
snegir_pravosekovich: Не позорьтесь. И не позорьте красавицу Украину и жемчужину Одессу. Грязной речью.
aligarh 09 января 2018 | 03:17
Долго они его искали ...
Наверное деньги у генерала кончились, вот и стали доить еще раз.