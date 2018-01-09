В Москве задержан один из участников «гонки на  «Гелендвагене» в мае 2016 года.

Как сообщила ИФ официальный представитель МВД Ирина Волк, после аварии с участием двух иномарок один из водителей предъявил сотрудникам ГИБДД паспорт и права, выданные в стране ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как участника резонансной погони, которого суд лишил водительских прав. Документов, подтверждающих законность пребывания в России, мужчина не предъявил и у полиции возникли подозрения, что он использует документы, выданные на другое лицо. В отделе полиции личность задержанного установили. Возбуждено дело по административной статье об управлении автомобилем без прав. О ком конкретно идет речь, Волк не уточнила. Между тем, по сведениям ТАСС, задержанный оказался Абдувахобом Маджидовым.