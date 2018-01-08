Рогов: ЦИК не собирается допускать неожиданностей на выборах и ограничит количество участников президентской кампании
Центризбирком РФ не собирается допускать неожиданностей на выборах и ограничит количество участников президентской кампании. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.
«Мы видим, что особых неожиданностей ЦИК не допускает, он хочет ограничить количество участников президентской кампании такой приличной бюрократической картинкой. Это те выводы, которые можно сейчас сделать», — отметил он.
По словам Рогова, все внимание было приковано к фигурам президента Владимира Путина и политика Алексея Навального, которые решили баллотироваться в порядке самовыдвижения. «Выдвигаться самовыдвиженцам очень сложно, потому что очень высокий порог подписей, которые нужно собрать. Это по силам только людям с большими организационными возможностями, структурами», — подчеркнул он. Также Рогов добавил, что Центризбирком «нарушил Конституцию, не зарегистрировав А.Навального».
«То, что Владимир Путин идет как самовыдвиженец, это еще раз демонстрирует, что режим в России авторитарно-персоналистский, а правящая партия является приводным ремнем этой власти, и сама никак не участвует в управлении», — заключил он. 8 января в 00.00 мск Центризбирком завершил прием документов у самовыдвиженцев на выборах президента.
Комментарии2
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max3446 08 января 2018 | 16:24
какой смешной политолог. Похоже из миньонов ничтожества мутанта наврального
malorus_kiev133 08 января 2018 | 16:28
Патриоты по интеллекту всегда выше либероидных портянок и всяких позорных навальнят. И для страны патриоты имеют значение куда больше, чем вышеупомянутая нечисть.
Потому считаю незазорным, когда надо, у последние изымать почки и прочие внутренние органы для различных нужд.