Россиянин, обвиняемый в подрыве автобуса футбольного клуба «Боруссия», признал вину в суде

По словам мужчины, он не собирался причинить кому-либо вреда.

Подсудимый Сергей В., полное имя которого не раскрывается, заявил, что глубоко сожалеет о содеянном и добавил, что в его планы входило лишь создать видимость ущерба от взрыва.

По версии следствия, мужчина, у которого есть российское и немецкое гражданства, организовал подрыв автобуса «Боруссии» в попытке заработать. Незадолго до этого он поставил на бирже на понижение акций футбольного клуба. Подсудимый признал, что совершил преступление именно с этой целью. По его словам, к нападению его подтолкнуло расставание с девушкой и последовавшая депрессия. Заработанные в результате падения акций деньги мужчина собирался отдать родителям.

Взрыв автобуса «Боруссии» произошел 11 апреля прошлого года. Хотя подсудимый уверяет, что не хотел причинить никому вреда, без травм не обошлось – ранения получили защитник команды Марк Бартра и полицейский, который находился неподалеку.

Россиянину были предъявлены обвинения в покушении на убийство 28 человек. Как передает Euronews, приговор будет вынесен не раньше весны этого года.