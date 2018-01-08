Россиянин, обвиняемый в подрыве автобуса футбольного клуба «Боруссия», признал вину в суде
По словам мужчины, он не собирался причинить кому-либо вреда.
Подсудимый Сергей В., полное имя которого не раскрывается, заявил, что глубоко сожалеет о содеянном и добавил, что в его планы входило лишь создать видимость ущерба от взрыва.
По версии следствия, мужчина, у которого есть российское и немецкое гражданства, организовал подрыв автобуса «Боруссии» в попытке заработать. Незадолго до этого он поставил на бирже на понижение акций футбольного клуба. Подсудимый признал, что совершил преступление именно с этой целью. По его словам, к нападению его подтолкнуло расставание с девушкой и последовавшая депрессия. Заработанные в результате падения акций деньги мужчина собирался отдать родителям.
Взрыв автобуса «Боруссии» произошел 11 апреля прошлого года. Хотя подсудимый уверяет, что не хотел причинить никому вреда, без травм не обошлось – ранения получили защитник команды Марк Бартра и полицейский, который находился неподалеку.
Россиянину были предъявлены обвинения в покушении на убийство 28 человек. Как передает Euronews, приговор будет вынесен не раньше весны этого года.
Комментарии4
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aleksandr39 08 января 2018 | 16:12
Он признал что состоит в ОПГ " днр -лугандон " .
seryj_wolk 08 января 2018 | 16:32
aleksandr39: Пошел за шерстью, вернется очень коротко обстриженным. Посидит достаточно долго в тюрьме, заплатит компенсацию за нанесенный ущерб ( а защитник Боруссии миллионер!) и в совершении всего отправят на истерическую родину, а это пожизненный запрет на въезд в ЕС ( может быть хуже пожизненного в ЕС).
vladimirbelarus 08 января 2018 | 16:22
Настоящий россиянин: если бы удалось безнаказанно сделать какую-нибудь гадость и херню, так он гордился бы и рассказывал бы по пьяне всем кругом, какой он херой. А как к ответу призвали - обосрался и слёзы льёт. Чем раньше думал? Жопой?
kir_pich_101 08 января 2018 | 16:36
Осколки "Русского Мира".
Разбросаны по Земному шару и сеющие идеологию великой страны...