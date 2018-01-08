В избирательный фонд Путина к 5 января поступило более 400 миллионов рублей, в том числе это пожертвования «Единой России», — уточнили в Центризбиркоме.

7 января Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что Православная церковь очень положительно относится к выборам и призвал россиян принять в них участие. Впрочем, этот призыв вряд ли заметно увеличит явку на выборах, — считает политолог Михаил Виноградов. Президентские выборы назначены на 18-е марта.