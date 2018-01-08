В избирательный фонд Путина к 5 января поступило более 400 миллионов рублей
В избирательный фонд Путина к 5 января поступило более 400 миллионов рублей, в том числе это пожертвования «Единой России», — уточнили в Центризбиркоме.
7 января Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что Православная церковь очень положительно относится к выборам и призвал россиян принять в них участие. Впрочем, этот призыв вряд ли заметно увеличит явку на выборах, — считает политолог Михаил Виноградов. Президентские выборы назначены на 18-е марта.
Комментарии21
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sim202_ 08 января 2018 | 16:12
Опа!
Чёрный нал проявился!
Безналом невозможно - расчетные счета
на выходных отдыхают!
zapadnay 08 января 2018 | 16:16
Откуда у этой партии такие деньги? На взносах накопили?
gonduras_on_kolima 08 января 2018 | 16:17
Эх, обмельчали как-то на России виолончели...
ivan127_4 08 января 2018 | 16:28
gonduras_on_kolima: Я понимаю, что Украине, где необходимо выплатить 51 ярд зелени долга только в наступившем году, все, что меньше ярда - мало. Но .... завидуйте молча.
mihan 08 января 2018 | 16:27
zapadnay: Рабочие Уралвагонзавода отправили..))))
aleksandr39 08 января 2018 | 16:19
sim202_: А на лечение больных детей денег ,нет собирают копейки на 5 канале .
patt 08 января 2018 | 16:26
aleksandr39: А ну ка на карандашик, кто денег не дал!
clandestino 08 января 2018 | 16:12
Надо же от Единой России! А я было подумал, что это вдовы с сИротами отнесли свои последние, мокрые от слёз рубли в знак благодарности и восхищения.
sim202_ 08 января 2018 | 16:15
clandestino:
Щас новость пропадёт...
igor20012 08 января 2018 | 16:16
Без всякой налички обошлись: сечин, кирилка, роттенберги и пр. хрень часы свои ему скинули-и набрали.
patt 08 января 2018 | 16:28
: igor20012: сечин, кирилка, роттенберги обеспечать вофке 5 мильёнов подписей!!!
klukvik 08 января 2018 | 16:21
Балалайку Ролдугина раскупорили?
ts 08 января 2018 | 16:29
klukvik: Наоборот: футляр от виолончели миллионами наполняют.
niko1268 08 января 2018 | 16:24
Это бабки на премии фальсификаторам???)))
severnaj 08 января 2018 | 16:25
Деньги потекли рекой, нет, бурным потоком.
vladimirbelarus 08 января 2018 | 16:25
И все жертвуют "добровольно", мл.ять. Детям сук.а на лечение так быстро и много давали бы. А то Хаматова/Корзун и Хабенский не знают уже перед кем на коленях стоять, вымаливают гроши на деток. А тут на плакатики с листовочками моментом собрали, г.ондоны путинские.
sunday_refugee 08 января 2018 | 16:26
Учитывая, сколько в этой конторе людей с двойным гражданством, Путина смело можно объявлять иностранным агентом.
tks 08 января 2018 | 16:28
Интересно, кто же кубышку пополнял? "Подполковники Захарченки"?
kir_pich_101 08 января 2018 | 16:29
Ну вот, хоть будет чем заняться длинными зимними вечерами...
Распил стартанул...
nederlander 08 января 2018 | 16:35
Вроде по закону счета избирательных штабов должны быть прозрачными- хорошо бы увидеть имена жертвователей - много чего интересного узнали бы...Предложение Алексею Навальному и его ФБК поработать в этой теме...
ruderpost 08 января 2018 | 16:36
это кто же так расщедрился?