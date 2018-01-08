Дмитрий Рогозин сообщил о создании оперативного штаба для контроля работы ОПК в условиях возможных новых санкций США
Дмитрий Рогозин сообщил о создании оперативного штаба для контроля работы ОПК в условиях возможных новых санкций США. Он будет действовать при коллегии Военно-промышленной комиссии.
Оперативный штаб предназначен для стабильного исполнения госзаказов, пояснил в своем «Твиттере» вице-премьер Дмитрий Рогозин. При этом возможные новые санкции США против оборонных предприятий, из-за которых формируется штаб, Рогозин назвал «незаконными». Возглавит новую структуру зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев. Как пишет «Интерфакс», администрация президента США к концу января этого года получит возможность применять санкции в отношении тех, кто сотрудничает с российскими предприятиями из списка, опубликованного осенью 2017 года. В нем содержатся около 30 российских компаний и ведомств, в том числе госкорпорация «Ростех» и ряд его холдингов, концерн «Алмаз-Антей», а также ФСБ и ГРУ.
В конце ноября прошлого года вступили в силу санкции США против энергетической и финансовой отрасли России.
Комментарии27
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kriimsdyk 08 января 2018 | 16:11
Крысы штабные.
sim202_ 08 января 2018 | 16:17
kriimsdyk: Теперь надо создать комиссию для наблюдения
за работой штаба - и всё будет тип-топ... 0_0
PS.
А чё это он на санкции залупается?
Вроде недавно сам просил???
danko_wbane 08 января 2018 | 16:33
kriimsdyk: Рогозин прав!!!
doorin 08 января 2018 | 16:35
sim202_:
Breaking news !!!
Минфин, минюст и все 17 спецслужб USA официально
заявили, что никогда не допустят вывода денег русских
и ценных бумаг (которые находятся на Западе, включая
все офшоры мира) обратно в Россию.
Разумеется уже в январе русские будут лишены права
распоряжаться и своими ЗВРами выведенными из России, если не докажут, что они заработаны честно,
а этого русские никогда не смогут доказать.
"Ни цента русские не вернут. Никогда и ни под каким предлогом. Могут даже и не надеяться . Борьба с русскими велась и будет вестись за счет самих же русских, которые сами вывели всю
валюту к нам в USA и теперь наивно полагают, что им кто-то позволит вернуть её обратно в Россию "
her 08 января 2018 | 16:36
Дмитрий Рогозин сообщил о создании оперативного штаба для контроля работы ОПК в условиях возможных новых санкций США
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А дела то у путинских херовые. Создание штаба говорит о том, что санкции пиндосов работают, а у путинских нет инструментов, чтобы ответить пиндосам. А как они раньше орали, что санкций не боятся, а пофакту эти "патриотические" тупицы прос**ли экономику. :-)
danko_wbane 08 января 2018 | 16:37
her: рыбяты:"колопраси!" А.
gordy 08 января 2018 | 16:33
А превентивных контр санкций не будет?
danko_wbane 08 января 2018 | 16:35
gordy: А почему ты всегда со знаком вопроса пишешь? По морде видно?
zztop1960 08 января 2018 | 16:11
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
arye_11 08 января 2018 | 16:12
Он будет действовать при коллегии Военно-промышленной комиссии.
____________________________________________________________________
О-о-о...!!!
Вот это по-русски.
Если что, немедленно создавай новую контору.
"Штаб" при "коллегии" при "комиссии".
Правда, как это повлияет на летучесть ракет, еще неясно.
Но на зарплаты ближайших родственников, которых трудоустроят в этот штаб при коллегии при комиссии, повлияет в целом положительно.
pukins_1 08 января 2018 | 16:21
arye_11: Ну что вы гоните! Уважаемый г-н Рогозин с этими самыми штабистами создадут новые высокотехнологичные производства и не словом, а своими, так сказать, мозолистыми руками наконец-то покажут нам, лодырям и бездарям, как надо "импортозамещать"!
dokolle 08 января 2018 | 16:28
pukins_1: Мама родная, да мы же близнецы братья, и что теперь - кто из нас Джулиус, а кто Винсент...?
pukins_1 08 января 2018 | 16:31
dokolle: По-моему, это Винсент от всего отнекивался...
arye_11 08 января 2018 | 16:28
pukins_1:
Нет, вы только вслушайтесь в эти волшебные звуки.
Это же для любого канцеляриста звучит как рапсодия, как праздничная ода, как торжественный Песнь!!!
"Штаб при Коллегии при Комиссии"...
А начштабом, конечно же, сам Дмитрий Олегович.
Его Толстомордие, начальник Штаба при Коллегии при Военно-Промышленной Комиссии товарищ Рогозин.
Как только Штаб создадут, тут же ракеты и перестанут падать.
cyema__cyem__ 08 января 2018 | 16:36
arye_11: Они перестанут падать потому, что перестанут взлетать? Вы это хотели сказать?
clandestino 08 января 2018 | 16:14
Кто начальник штаба?
edyunia 08 января 2018 | 16:18
clandestino: \Кто начальник штаба?\
Штабс-капитан Копейкин!
malanoff 08 января 2018 | 16:23
clandestino:" Кто начальник штаба?"
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У кого лампасы и морда ширше.
vladimirbelarus 08 января 2018 | 16:28
clandestino: Очередной сынок или гениальный родственничек озерной ОПГ.
malanoff 08 января 2018 | 16:14
Лучше бы Рогозин сообщил , во сколько бюджету обойдется его штаб ? Если ничего , то тогда пусть оперативно работают бесплатно . Не возражаем.
klukvik 08 января 2018 | 16:15
За что Рогозин не возьмется - либо спутник оземь, либо простреленная нога!
prosto_tac 08 января 2018 | 16:17
наверно толстомордый имел в виду штаб ОПГ
sunday_refugee 08 января 2018 | 16:22
Штаб при коллегии...вот могут же работать, когда захотят. Рогозин всё же интеллектуал.
domtrubaiiiataji 08 января 2018 | 16:29
а ну если гогозин за это взялся, то "успех" гарантирован
sbk 08 января 2018 | 16:34
Рогозин, Молдавии-то отомстишь?
kir_pich_101 08 января 2018 | 16:34
Контроль над контролем, чтобы контролировать контролирующий контроль.
Ещё один способ создания ненужной структуры, отсасывающей деньги из казны.
Талант!
blahovdav 08 января 2018 | 16:35
...назвал санкции незаконными...//// вот что меня миляет в путлеровских свиньях , так это хрюканье про чью либо "незакооность"., особеннопосле Крыма...