Дмитрий Рогозин сообщил о создании оперативного штаба для контроля работы ОПК в условиях возможных новых санкций США. Он будет действовать при коллегии Военно-промышленной комиссии.

Оперативный штаб предназначен для стабильного исполнения госзаказов, пояснил в своем «Твиттере» вице-премьер Дмитрий Рогозин. При этом возможные новые санкции США против оборонных предприятий, из-за которых формируется штаб, Рогозин назвал «незаконными». Возглавит новую структуру зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев. Как пишет «Интерфакс», администрация президента США к концу января этого года получит возможность применять санкции в отношении тех, кто сотрудничает с российскими предприятиями из списка, опубликованного осенью 2017 года. В нем содержатся около 30 российских компаний и ведомств, в том числе госкорпорация «Ростех» и ряд его холдингов, концерн «Алмаз-Антей», а также ФСБ и ГРУ.

В конце ноября прошлого года вступили в силу санкции США против энергетической и финансовой отрасли России.