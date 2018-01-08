В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание
В здании Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке возникло возгорание, сообщает в понедельник телеканал Эн-би-си. Пожарные приступили к тушению огня. По данным источника телеканала в полиции, возгорание было выявлено на крыше Trump Tower. Данных о пострадавших пока не поступало. Об эвакуации людей из Trump Tower также не было объявлено. Кроме того, известно, что в этом здании в данный момент нет президента США.
Комментарии10
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sagen 08 января 2018 | 16:09
У них еще рабочий день на начался.
gordy 08 января 2018 | 16:31
"...возгорание было выявлено на крыше..."
... куда рыжий Трамп вышел погулять?
edyunia 08 января 2018 | 16:22
Документы жгут!? :)!
doctor63rus 08 января 2018 | 16:22
А так же его нет на горящем танкере, видимо?
sunday_refugee 08 января 2018 | 16:33
doctor63rus: Официального опровержения ещё не было, может и на танкере.
zemljanka 08 января 2018 | 16:24
"В воде не тонет, в огне не горит".
kara 08 января 2018 | 16:25
К. Орлова за Хилари мстит?
tks 08 января 2018 | 16:26
Очучхевший толстяк решил лично отомстить, послав северокорейский разведывательно-диверсионный спецназ...
komiccap_nkvd 08 января 2018 | 16:28
Путин предупредил Трампа чтобы от намеченного курса не отклонялся
sunday_refugee 08 января 2018 | 16:36
Странно что его в здании нет, он же обычно сидит не вылезает из него.