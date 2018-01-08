В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание

В здании Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке возникло возгорание, сообщает в понедельник телеканал Эн-би-си. Пожарные приступили к тушению огня. По данным источника телеканала в полиции, возгорание было выявлено на крыше Trump Tower. Данных о пострадавших пока не поступало. Об эвакуации людей из Trump Tower также не было объявлено. Кроме того, известно, что в этом здании в данный момент нет президента США.