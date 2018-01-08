Мария Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации
Мария Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации. Она переместилась с 59 на 47 место. Список по-прежнему возглавляет румынка Симона Халеп, на втором месте датчанка Каролина Возняцки. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, на 14-м месте.
Комментарии4
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plidurok Андрей Филимонов 08 января 2018 | 15:49
Молодец! Удачи!
kriimsdyk 08 января 2018 | 15:53
Сколько лет она уже светится в большом теннисе? Лет тридцать
pnh__ptn 08 января 2018 | 15:56
Америка может гордиться.
timber_head 08 января 2018 | 16:07
Вот только в Россию эта американская гражданка возвращаться не торопится. Какое нам вообще дело до американской теннисистки?