Мария Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации. Она переместилась с 59 на 47 место. Список по-прежнему возглавляет румынка Симона Халеп, на втором месте датчанка Каролина Возняцки. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, на 14-м месте.