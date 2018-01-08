Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, ушел в отставку из-за проблем со здоровьем
Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, ушел в отставку из-за проблем со здоровьем. По данным ВВС, в ближайшее время ему предстоит операция на легком.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мей проводит технические перестановки в правительстве – как ожидается, в отставку будут отправлены сразу шесть министров.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт