Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, ушел в отставку из-за проблем со здоровьем. По данным ВВС, в ближайшее время ему предстоит операция на легком.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей проводит технические перестановки в правительстве – как ожидается, в отставку будут отправлены сразу шесть министров.