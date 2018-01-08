Спецслужбы Израиля арестовали двух женщин по обвинению в  планировании теракта и связях с ИГИЛ

Спецслужбы Израиля арестовали двух женщин по обвинению в планировании теракта и связях с террористической группировкой «Исламское государство» (группировка запрещена на территории России) — сообщает газета The Jerusalem Post. По данным издания, арестованные – гражданки Израиля. Им по 19 лет.