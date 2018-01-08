Спецслужбы Израиля арестовали двух женщин по обвинению в планировании теракта и связях с ИГИЛ
Спецслужбы Израиля арестовали двух женщин по обвинению в планировании теракта и связях с террористической группировкой «Исламское государство» (группировка запрещена на территории России) — сообщает газета The Jerusalem Post. По данным издания, арестованные – гражданки Израиля. Им по 19 лет.
Комментарии2
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cyema__cyem__ 08 января 2018 | 16:09
Очередные дебильные арабки. Еще недавно с ножами кидались на евреев.
Этим повезло, что их арестовали до того как они за ножи схватились.
Жить будут, посидят немного в тюрьме, получат там высшее образование и может быть даже работать станут после выхода из тюрьмы. Кто знает.
seryj_wolk 08 января 2018 | 16:37
cyema__cyem__: Вот В ИГ их и надо депортировать после отсидки. На историческую родину, так сказать.