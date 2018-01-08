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15:30, 08 января 2018

Американский эсминец зашел в порт Одессы, где пробудет до 11-го января

Американский эсминец зашел в порт Одессы, где пробудет до 11-го января. Командование Шестого флота ВМС США называет целью визита проведение операции по обеспечению безопасности на  море и  укрепление готовности союзников и партнеров по НАТО.

Комментарии

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bozman1944 08 января 2018 | 15:39

Приготовиться порту Новороссийска.

patrik41 08 января 2018 | 15:54

27 членов экипажа эсминца подали рапорты об отставке. Комментируя свои действия, они сказали, что не намерены подвергать жизни опасности.

Пентагон в понедельник выступил с заявлением, в котором утверждал, что российский бомбардировщик Су-24 в субботу несколько раз пролетел вблизи эсминца ВМС США Donald Cook в Чёрном море и при этом несколько раз имитировал боевую атаку...

danko_wbane 08 января 2018 | 15:59

patrik41: Там опасно могут разворовать, пока матросы по Потемкенской леснице пойдут баб искать.

kapitonovih_33 08 января 2018 | 16:14

danko_wbane: в Одессу срочно съезжаются шлюхи со всей усраины...появилась возможность немного подзаработать...

kapitonovih_33 08 января 2018 | 16:22

как сейчас хероев распирает от гордости...несколько чёрных амеров будут до 11 января оттягивать свидомых каклушек...перемога...хи-хи...

liquidsky__ 08 января 2018 | 16:34

kapitonovih_33: Они там с позавчера дежурят в черном неглиже и с надувными матрасами,

pavelmistery 08 января 2018 | 16:04

patrik41: Это очень старый фейк, просто вбейте в поисковики "donald cook фейк"

yuriykyvich 08 января 2018 | 16:04

patrik41: Пора уж из запоя выйти, нечего здесь новости двухлетней давности копипастить.

bozman1944 08 января 2018 | 16:11

patrik41: Придётся снова поднять в воздух парочку турецких истребителей...

headhunter_ 08 января 2018 | 16:18

patrik41: "и при этом несколько раз имитировал боевую атаку..."

Так в путенской России все имитация - оп президентских выборов до атаки...:-D

kapitonovih_33 08 января 2018 | 16:35

headhunter_: ага...и Крым не каклятцкий тоже имитация...Донбасс тоже имитация...одни каклы существующие со времён образования вселенной не имитация...хи-хи...

aleksandr39 08 января 2018 | 16:21

patrik41: В ответ в России увеличиваются тарифы ЖКХ ,повышаются цены на бензин и продукты ,замораживается накопительная часть пенсии .

kriimsdyk 08 января 2018 | 16:05

bozman1944: Приготовиться порту Новороссийска.
Новороссиск такая дыра...

boda 08 января 2018 | 15:41

Портянки уже в шоке, НАТО уже в Одессе)))

iwanow62 08 января 2018 | 15:56

boda: Хохлы хозяев по-старинке встречали-на коленях с саблей?)

pavelmistery 08 января 2018 | 16:06

iwanow62: Портянки, вам мало плятят что-ли? Насчет того, что казаки якобы на коленях вставали, это фейк аж с 2014 года. Придумывайте наконец что-нибудь поновее!

vezdehod 08 января 2018 | 16:07

iwanow62:
Хохлы хозяев по-старинке встречали-на коленях с саблей?)
=================================================================================
А вы ХОЛОПЫ, встречаете своего царя батюшку Молитвой - посмотри его в Храме Петербурга.

boda 08 января 2018 | 16:10

iwanow62: Употребление боярышника надо малость ограничить, а то больные фантазии совсем затмевают рассудок.

salaspils41 08 января 2018 | 16:03

boda: Обыкновенный секс-туризм.

max3446 08 января 2018 | 15:44

А ведь пендосы затевали Майдан ради 2-х целей, превратить Донбасс с центр по добычи сланцевого газа, где жизни не будет, и создание базы НАТО в Крыму. Но проиграли по всем статьям. Слава России! Правда есть еще 3 цель, которую озвучила Клинтон - перенести США на Украину, самих укропов конечно в расход при этом. И пока эти планы как мы видим еще осуществляются.

kriimsdyk 08 января 2018 | 15:50

max3446: Ну, жизни в Донбассе теперь действительно нет.

max3446 08 января 2018 | 15:52

kriimsdyk: Получше намного чем на стране 404, бывшей Украине.

kriimsdyk 08 января 2018 | 15:55

max3446: Это чем же например? Моторылообразных много?

pusin_patriot 08 января 2018 | 15:56

kriimsdyk: Ну, если брать за основу понятие партнёрства США и России (что неоднократно подчеркивается на высшем уровне), тогда у США всё получилось.

Читайте новости тогда так,
1) партнёр США развернул военную базу в Крыму на постоянной основе
2) партнёр США дестабилизировал ситуацию на Донбассе, сделав нормальную жизнь уже невозможной
3) военный корабль партнёра России зашел в порт Одессы.

iwanow62 08 января 2018 | 15:46

Барин едет,укрохолопы будут лизать его сапоги

daos15 08 января 2018 | 15:47

НАТО в Одессе??? )))

vilingrad 08 января 2018 | 15:54

daos15: НАТО в Одессе??? "
Ну да...Спасибо Вове, теперь надо ожидать по всему периметру РФ. Все ж его вербанули в Германии; зато сейчас бывший завклуба похваляется тем, что руководил всеми нелегалами ГРУ. А сам является агентом ЦРУ- одним из успешнейших. Разосрать два самых больших славянских народа не удавалось ни одному Джеймсу Бонду:)

kriimsdyk 08 января 2018 | 15:56

vilingrad: А чего дергаться? от границ НАТО до Москвы 560 км по шоссе уже давно.

pnh__ptn 08 января 2018 | 15:51




Мало ли их заходило в российские порты на ДВ.


sergei03 08 января 2018 | 15:52

Американский эсминец зашел в порт Одессы
------------------------------------------------------------------------------------------
Захарова, спишь? Давай протестуй. Лабутены не забудь напялить.

headhunter_ 08 января 2018 | 16:24

sergei03: "Захарова, спишь?"

Моется Мария, но все бесполезно...:-D

mixanazarov 08 января 2018 | 15:56

Сука летальное оружие привёз . Нахера нам севастопольский флот , опять будем топить как завещал Нахимов .

permskii 08 января 2018 | 15:58

Вот и ответ на вопрос, где была бы постоянная стоянка кораблей США и НАТО, если бы Крым и Севастополь остались украинскими. Вовремя Путин решил этот вопрос, хотя его еще должен был решить Ельцин в 1992 году. Но Ельцин в то время ПРЕДАТЕЛЬСКИ забыл и про Крым и про Черноморский флот...

kriimsdyk 08 января 2018 | 16:01

permskii: а теперь эта стоянка в 200 км левее, и в чем разница?

pusin_patriot 08 января 2018 | 16:12

kriimsdyk: Проблема в том, что теперь Украина явно не дружественная, только благодаря Путину Украина превратилась в официально враждебно настроенное государство (именно как государство, как минимум).

Что, скорее всего, повлечет разворачивание контингентов, систем ПРО двойного назначения, всяких пэтриотов для кучи и группировками с численностью, наверняка развед-радары для плотного покрытия Крыма как минимум и всего что там двигается и выходит на связь.
Вот так Путин всех переиграл!

И как это можно было бы исправить, чтобы хотя бы в культурное пространство обратно и на уровне народов для начала, ещё на фоне Донбасса - вообще теперь фиг знает.
Теперь наверное лет 300 должно пройти, чтобы об это можно было хоть как-то начинать диалоги и формировать понимания.

kapitonovih_33 08 января 2018 | 16:31

pusin_patriot: "благодоря путину"...какел, "москоляку на гиляку" тоже благодаря путину, а это было задолго до Крыма...так что благодари своих кастрюлеголовых дебил, что русские стали воспринимать украинцев как небратьев и чушек, которых стоит превратить в набитые соломой пугал...

komiccap_nkvd 08 января 2018 | 16:02

permskii: Ельцин пьян был тогда. забыл про Крым

pavelmistery 08 января 2018 | 16:08

permskii: А какая разница, уважаемый? Стоянка-то всё равно рядом, как не крути!

ihor_syvoryj 08 января 2018 | 16:01

Канонада портяночных пуканов впечатляет.

hastings 08 января 2018 | 16:02

Как хорошо что в Крым им путь заказан!

edyunia 08 января 2018 | 16:10

hastings: \Как хорошо что в Крым им путь заказан!\
Кому хорошо? Крымским проституткам? Не думаю.

vezdehod 08 января 2018 | 16:11

hastings:
Как хорошо что в Крым им путь заказан!
======================================================================
Так в Одессе. гораздо. лучше. чем в Крыму, - придёт время зайдут и туда.

paulotto 08 января 2018 | 16:04

Приплыли )))

inkphone 08 января 2018 | 16:10

Если каждый визит американцев в Украине будет здесь новостью, то на остальное места не останется.
Хотя и верно: ничего нового на этой территории "новостей" давно не происходит.
Кроме повышения температуры гниения.
Что есть не новость, но правило.
С праздниками.

sergei_2016 08 января 2018 | 16:26

Обеспечение безопасности на море одним кораблем? Чьей и от кого, стесняюсь спросить? Пиндосы реально уверовали, что продукция Голливуда является документальной?

edyunia 08 января 2018 | 16:32

sergei_2016: \Обеспечение безопасности на море одним кораблем?\
Это, однако, вам не Кузевоз.

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