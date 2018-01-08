Американский эсминец зашел в порт Одессы, где пробудет до 11-го января
Американский эсминец зашел в порт Одессы, где пробудет до 11-го января. Командование Шестого флота ВМС США называет целью визита проведение операции по обеспечению безопасности на море и укрепление готовности союзников и партнеров по НАТО.
Комментарии46
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bozman1944 08 января 2018 | 15:39
Приготовиться порту Новороссийска.
patrik41 08 января 2018 | 15:54
27 членов экипажа эсминца подали рапорты об отставке. Комментируя свои действия, они сказали, что не намерены подвергать жизни опасности.
Пентагон в понедельник выступил с заявлением, в котором утверждал, что российский бомбардировщик Су-24 в субботу несколько раз пролетел вблизи эсминца ВМС США Donald Cook в Чёрном море и при этом несколько раз имитировал боевую атаку...
danko_wbane 08 января 2018 | 15:59
patrik41: Там опасно могут разворовать, пока матросы по Потемкенской леснице пойдут баб искать.
kapitonovih_33 08 января 2018 | 16:14
danko_wbane: в Одессу срочно съезжаются шлюхи со всей усраины...появилась возможность немного подзаработать...
kapitonovih_33 08 января 2018 | 16:22
как сейчас хероев распирает от гордости...несколько чёрных амеров будут до 11 января оттягивать свидомых каклушек...перемога...хи-хи...
liquidsky__ 08 января 2018 | 16:34
kapitonovih_33: Они там с позавчера дежурят в черном неглиже и с надувными матрасами,
pavelmistery 08 января 2018 | 16:04
patrik41: Это очень старый фейк, просто вбейте в поисковики "donald cook фейк"
yuriykyvich 08 января 2018 | 16:04
patrik41: Пора уж из запоя выйти, нечего здесь новости двухлетней давности копипастить.
bozman1944 08 января 2018 | 16:11
patrik41: Придётся снова поднять в воздух парочку турецких истребителей...
headhunter_ 08 января 2018 | 16:18
patrik41: "и при этом несколько раз имитировал боевую атаку..."
Так в путенской России все имитация - оп президентских выборов до атаки...:-D
kapitonovih_33 08 января 2018 | 16:35
headhunter_: ага...и Крым не каклятцкий тоже имитация...Донбасс тоже имитация...одни каклы существующие со времён образования вселенной не имитация...хи-хи...
aleksandr39 08 января 2018 | 16:21
patrik41: В ответ в России увеличиваются тарифы ЖКХ ,повышаются цены на бензин и продукты ,замораживается накопительная часть пенсии .
kriimsdyk 08 января 2018 | 16:05
bozman1944: Приготовиться порту Новороссийска.
Новороссиск такая дыра...
boda 08 января 2018 | 15:41
Портянки уже в шоке, НАТО уже в Одессе)))
iwanow62 08 января 2018 | 15:56
boda: Хохлы хозяев по-старинке встречали-на коленях с саблей?)
pavelmistery 08 января 2018 | 16:06
iwanow62: Портянки, вам мало плятят что-ли? Насчет того, что казаки якобы на коленях вставали, это фейк аж с 2014 года. Придумывайте наконец что-нибудь поновее!
vezdehod 08 января 2018 | 16:07
iwanow62:
Хохлы хозяев по-старинке встречали-на коленях с саблей?)
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А вы ХОЛОПЫ, встречаете своего царя батюшку Молитвой - посмотри его в Храме Петербурга.
boda 08 января 2018 | 16:10
iwanow62: Употребление боярышника надо малость ограничить, а то больные фантазии совсем затмевают рассудок.
salaspils41 08 января 2018 | 16:03
boda: Обыкновенный секс-туризм.
max3446 08 января 2018 | 15:44
А ведь пендосы затевали Майдан ради 2-х целей, превратить Донбасс с центр по добычи сланцевого газа, где жизни не будет, и создание базы НАТО в Крыму. Но проиграли по всем статьям. Слава России! Правда есть еще 3 цель, которую озвучила Клинтон - перенести США на Украину, самих укропов конечно в расход при этом. И пока эти планы как мы видим еще осуществляются.
kriimsdyk 08 января 2018 | 15:50
max3446: Ну, жизни в Донбассе теперь действительно нет.
max3446 08 января 2018 | 15:52
kriimsdyk: Получше намного чем на стране 404, бывшей Украине.
kriimsdyk 08 января 2018 | 15:55
max3446: Это чем же например? Моторылообразных много?
pusin_patriot 08 января 2018 | 15:56
kriimsdyk: Ну, если брать за основу понятие партнёрства США и России (что неоднократно подчеркивается на высшем уровне), тогда у США всё получилось.
Читайте новости тогда так,
1) партнёр США развернул военную базу в Крыму на постоянной основе
2) партнёр США дестабилизировал ситуацию на Донбассе, сделав нормальную жизнь уже невозможной
3) военный корабль партнёра России зашел в порт Одессы.
iwanow62 08 января 2018 | 15:46
Барин едет,укрохолопы будут лизать его сапоги
daos15 08 января 2018 | 15:47
НАТО в Одессе??? )))
vilingrad 08 января 2018 | 15:54
daos15: НАТО в Одессе??? "
Ну да...Спасибо Вове, теперь надо ожидать по всему периметру РФ. Все ж его вербанули в Германии; зато сейчас бывший завклуба похваляется тем, что руководил всеми нелегалами ГРУ. А сам является агентом ЦРУ- одним из успешнейших. Разосрать два самых больших славянских народа не удавалось ни одному Джеймсу Бонду:)
kriimsdyk 08 января 2018 | 15:56
vilingrad: А чего дергаться? от границ НАТО до Москвы 560 км по шоссе уже давно.
pnh__ptn 08 января 2018 | 15:51
Мало ли их заходило в российские порты на ДВ.
sergei03 08 января 2018 | 15:52
Американский эсминец зашел в порт Одессы
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Захарова, спишь? Давай протестуй. Лабутены не забудь напялить.
headhunter_ 08 января 2018 | 16:24
sergei03: "Захарова, спишь?"
Моется Мария, но все бесполезно...:-D
mixanazarov 08 января 2018 | 15:56
Сука летальное оружие привёз . Нахера нам севастопольский флот , опять будем топить как завещал Нахимов .
permskii 08 января 2018 | 15:58
Вот и ответ на вопрос, где была бы постоянная стоянка кораблей США и НАТО, если бы Крым и Севастополь остались украинскими. Вовремя Путин решил этот вопрос, хотя его еще должен был решить Ельцин в 1992 году. Но Ельцин в то время ПРЕДАТЕЛЬСКИ забыл и про Крым и про Черноморский флот...
kriimsdyk 08 января 2018 | 16:01
permskii: а теперь эта стоянка в 200 км левее, и в чем разница?
pusin_patriot 08 января 2018 | 16:12
kriimsdyk: Проблема в том, что теперь Украина явно не дружественная, только благодаря Путину Украина превратилась в официально враждебно настроенное государство (именно как государство, как минимум).
Что, скорее всего, повлечет разворачивание контингентов, систем ПРО двойного назначения, всяких пэтриотов для кучи и группировками с численностью, наверняка развед-радары для плотного покрытия Крыма как минимум и всего что там двигается и выходит на связь.
Вот так Путин всех переиграл!
И как это можно было бы исправить, чтобы хотя бы в культурное пространство обратно и на уровне народов для начала, ещё на фоне Донбасса - вообще теперь фиг знает.
Теперь наверное лет 300 должно пройти, чтобы об это можно было хоть как-то начинать диалоги и формировать понимания.
kapitonovih_33 08 января 2018 | 16:31
pusin_patriot: "благодоря путину"...какел, "москоляку на гиляку" тоже благодаря путину, а это было задолго до Крыма...так что благодари своих кастрюлеголовых дебил, что русские стали воспринимать украинцев как небратьев и чушек, которых стоит превратить в набитые соломой пугал...
komiccap_nkvd 08 января 2018 | 16:02
permskii: Ельцин пьян был тогда. забыл про Крым
pavelmistery 08 января 2018 | 16:08
permskii: А какая разница, уважаемый? Стоянка-то всё равно рядом, как не крути!
ihor_syvoryj 08 января 2018 | 16:01
Канонада портяночных пуканов впечатляет.
hastings 08 января 2018 | 16:02
Как хорошо что в Крым им путь заказан!
edyunia 08 января 2018 | 16:10
hastings: \Как хорошо что в Крым им путь заказан!\
Кому хорошо? Крымским проституткам? Не думаю.
vezdehod 08 января 2018 | 16:11
hastings:
Как хорошо что в Крым им путь заказан!
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Так в Одессе. гораздо. лучше. чем в Крыму, - придёт время зайдут и туда.
paulotto 08 января 2018 | 16:04
Приплыли )))
inkphone 08 января 2018 | 16:10
Если каждый визит американцев в Украине будет здесь новостью, то на остальное места не останется.
Хотя и верно: ничего нового на этой территории "новостей" давно не происходит.
Кроме повышения температуры гниения.
Что есть не новость, но правило.
С праздниками.
sergei_2016 08 января 2018 | 16:26
Обеспечение безопасности на море одним кораблем? Чьей и от кого, стесняюсь спросить? Пиндосы реально уверовали, что продукция Голливуда является документальной?
edyunia 08 января 2018 | 16:32
sergei_2016: \Обеспечение безопасности на море одним кораблем?\
Это, однако, вам не Кузевоз.