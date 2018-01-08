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15:30, 08 января 2018

В России создан оперативный штаб, задачей которого станет обеспечение устойчивого развития ОПК

В России создан оперативный штаб, задачей которого станет обеспечение устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса страны и стабильного исполнения государственного оборонного заказа в условиях прогнозируемого усиления санкций США, — заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он назвал санкции незаконными.

В октябре прошлого года Госдепартамент США опубликовал список из  39 российских оборонных компаний, с  которыми запрещено заключать существенные сделки не только американцам, но и гражданам других стран.

Комментарии

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kriimsdyk 08 января 2018 | 15:39

Это не штаб, а кастинг на фильм Три толстяка.

tvitov66 08 января 2018 | 15:43

kriimsdyk: это нас так Рогозин от темы свинины из ЕС отвлекает - поговорим об обороне Родины, что-б слюна не капала

dokolle 08 января 2018 | 15:51

ОПКой и Силой Сибири прирастать будут англицкие замки наших резидентов на выпасе.

gordy 08 января 2018 | 15:56

"В России создан оперативный штаб, задачей которого станет обеспечение устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса страны и стабильного исполнения государственного оборонного заказа в условиях прогнозируемого усиления санкций США, — заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин."


Только успевай уворачиваться?

vezdehod 08 января 2018 | 16:03

Чем больше будет создано штабов - тем чаще будут падать ракеты со спутниками..

archikunst 08 января 2018 | 15:41

Ну, если штаб под началом Рогозина, то можно не сомневаться- все будет тип-топ, как и с
космической отраслью.

edyunia 08 января 2018 | 15:42

\Он назвал санкции незаконными.\
А что Рогозин сказал на счёт восстановления исторической справедливости?

igor20012 08 января 2018 | 15:42

Если его возглавит рогозин, то 100; ему будет пиз-ец в ближайшее время.

piter_ug 08 января 2018 | 15:43

//создан оперативный штаб//

Денежки освоят, но толку не будет.
Просто они не могут никак изменить совковую аксиому - люди для совкодержцев - мусор.

muuroomaa 08 января 2018 | 15:44

Рогозин? ППЦ ОПК нашему. Это вам не такса, ОПК он точно утопит

stas_russkiy 08 января 2018 | 15:48

Дай-то Бог, озёрным подохнуть раньше, чем страну угробят полностью...

gregor 08 января 2018 | 15:49

В России создан оперативный штаб, задачей которого станет обеспечение устойчивого развития ОПК
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Штаб возглавил Рогозин или его сын ?

ostanovka 08 января 2018 | 15:59

gregor: штаб называется "Рогозин и сын. Торговля оптом, в розницу и на вынос".щ

(комментарий скрыт)

sensei54 08 января 2018 | 15:50

Если штаб оперативный, то кто будет расписан дежурными и на какие кнопки им будет позволительно нажимать?

mixanazarov 08 января 2018 | 15:52

Каждое ОПГ должно иметь пахана и развитие устойчивое нам будет обеспечено.

ostanovka 08 января 2018 | 15:57

Ого, очередной распил подоспел? Дело хорошее.
А как в нем можно поучаствовать? Я и откат обеспечу, в разумных пределах, естессно.
Вон, полкан Захарченко погорел, нужно новую кубышку мастырили; я посторожу, за долю малую, процентов за 50 от общака.
Соглашайтесь, я за границей рашки нахожусь, хоть трешник, хоть двадцать копеек, но точно вам верну, по обстоятельствам.

sim202_ 08 января 2018 | 15:57

Молодец, Рогозин!
Работает!!!
Теперь надо создать комиссию для наблюдения
за работой штаба - и всё будет тип-топ... 0_0
PS.
А чё это он на санкции залупается?
Вроде недавно сам просил???

vreyhardn 08 января 2018 | 15:58

Едешь по трассе - одни штабы! Поссать негде! Может туалеты приличные создавать начнут?

diximania1948 08 января 2018 | 15:58

С каждым днём санкции всё полезнее и полезнее, Путин не даст соврать.

tks 08 января 2018 | 16:00

Рецепт по-скрепопутински: если появилась стратегическая/институциональная проблема, то нужно создать Штаб, принять спецзакон и закачать баблосы!

gavrikoff2007 08 января 2018 | 16:01

Результатом деятельности которого будет написание рапорта верховному главнокомандующему с предложением создать комиссию для разработки мероприятий по составлению плана и определения задач деятельности оперативного штаба.

sagen 08 января 2018 | 16:02

Обеспечение устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса страны и стабильного исполнения государственного оборонного заказа этого недостаточно для поднятия России с колен, Есть и другие отрасли, которые испытывают трудности. Я щетаю, что Рогозин должен создать ШТАБ по созданию штабов развития всех отраслей промышленности. Особое внимание уделить созданию штаба по развитию духовности и искренности веры в Иисуса нашего Владимировича.

keg 08 января 2018 | 16:03

"забота" нашего правительства угробила уже не мало предприятий,не только оборонного комплекса, теперь ещё и штаб создадут.... на войне как на войне...

tks 08 января 2018 | 16:21

keg: Там, где создаются "штаб", "госкорпорация" или ещё какой-то "центр", там наступает песец отрасли, в "заботах" о которой, создаётся эта "структурка".

timber_head 08 января 2018 | 16:04

А сам Рогозин, типа, "начальник штаба"? Чтоб сподручнее было число российских миллиардеров увеличивать?

sagen 08 января 2018 | 16:05

timber_head: Штабная крыса звучит благородней, чем просто крыса.

timber_head 08 января 2018 | 16:21

sagen: Не, Вы не понимаете. Наши "патриёты" активно осуществляют интервенцию российских бюджетных средств в экономики США и Европы. Это такой хитрый план - скупить врагов на корню. Ну и, параллельно, внедрить туда "настоящих россиян" в лице детей и родственников "настоящих патриётов". Понятно, что дело это трудное - не на одно поколение. Тут без штаба никак. Полагаю, дело на контроле у Самого Верховного. Женой ведь пожертвовал - тоже отправилась на поселение к врагам. Да и дочери где-то там. Героини!

wojskowy Марек Качоровски 08 января 2018 | 16:11

А басню Крылова "Квартет" не пытались прочитать? Пока ВПК управляют "чекисты" и выпускники ВПШ, а не профессионалы, хоть сто комиссий создавай, хоть кровати каждый день переставляй как в известном анекдоте, ничего не выйдет. Подборка руководителей по принципу: личная преданность, близкий друг (подельник), близкий и дальний родственник, а также политически близкий по духу приведёт лишь к одному - катастрофе, что и наблюдается в России.

vadimp 08 января 2018 | 16:15

"В России создан оперативный штаб, задачей которого станет обеспечение устойчивого развития ОПК"

Да хоть 100 штабов! :)
Где оборудование, материалы, технологии и специалистов брать будешь?
Все свое? Дык пока нагонять будешь, они (развитые станы) на два три шага вперед уйдут.
Так и плестись в хвосте?

И когда этого "идиота" Рогозина из ВПК выпрут?

tks 08 января 2018 | 16:23

vadimp: [=И когда этого "идиота" Рогозина из ВПК выпрут?=]

Когда ВПК окончательно развалится, тогда и крысы начнут выбегать из-под обломков...

timber_head 08 января 2018 | 16:30

vadimp:
"Дык пока нагонять будешь, они (развитые станы) на два три шага вперед уйдут"

На "два-три"? Смеетесь? С-300, принятый на вооружение в начале 80-х как "самый современный и уникальный" (от которого С-400 отличается только модификацией ракет, да, подозреваю, и С-500 от них недалеко ушел) слизан (ну, с некоторыми улучшениями, конечно) с американского "Пэтриота" разработки 60-х. И это был ещё СССР, где были и специалисты, и наука, и производство. Так что тут как в старом советском анекдоте про поездку японцев в СССР: "Мы думали, что вы отстаете лет на 10-15, а вы отстали навсегда". Тут не "два-три шага", тут отставание парсеками сподручнее мерить.

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