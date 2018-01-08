"В России создан оперативный штаб, задачей которого станет обеспечение устойчивого развития ОПК"

В России создан оперативный штаб, задачей которого станет обеспечение устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса страны и стабильного исполнения государственного оборонного заказа в условиях прогнозируемого усиления санкций США, — заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он назвал санкции незаконными.

В октябре прошлого года Госдепартамент США опубликовал список из 39 российских оборонных компаний, с которыми запрещено заключать существенные сделки не только американцам, но и гражданам других стран.