Фильм Акина «На пределе» получил премию «Золотой глобус», потому что укладывался в привычные шаблоны – эксперт

Картина Фатиха Акина «На пределе» получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», потому что укладывалась в привычные шаблоны. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» кинопродюсер Сэм Клебанов.

«Проголосовали за Фатиха Акина, может быть, потому что его картина оказалась более легкодоступной, более укладываемой в привычные шаблоны. Потому что особнно для Америки сейчас тема праворадикального насилия довольно актуальна», — сказал он.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» номинировался также фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который остался без «Золотого глобуса».

С.Клебанов также отметил, что конкуренция была со стороны очень сильных картин, и сам факт, что фильм А.Звягинцева выдвинули на премию, показывает «высокую оценку журналистского сообщества». «Картина очень сильная, очень достойная, она получила приз в Каннах, и попала в шорт-лист «Оскара», — подчеркнул он.

По его мнению, политическая конъюнктура всегда влияет на то, как голосуют люди. «Политическая конъюнктура всегда влияет на то, какие темы становятся популярными, на какие темы люди хотят снимать, и на какие темы удается получить финансирование. В этом нет ничего нового», — заключил С.Клебанов.

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус», одной из самых значимых наград в мире кино и телевидения. Больше всего наград собрала лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила картина «На пределе» немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина.