Мосэкомониторинг зафиксировал превышения предельно допустимых концентрации сероводорода в районе полигона Кучино в Балашихе, сообщает МЧС. По прогнозу Росгидромета, метеоусловия в Москве и области не приведут к осложнению экологической обстановки. В прошлом месяце жители столичного региона неоднократно жаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения полигон Кучино.