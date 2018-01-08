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15:04, 08 января 2018

Мосэкомониторинг зафиксировал превышения предельно допустимых концентрации сероводорода в районе полигона Кучино

Мосэкомониторинг зафиксировал превышения предельно допустимых концентрации сероводорода в районе полигона Кучино в Балашихе, сообщает МЧС. По прогнозу Росгидромета, метеоусловия в Москве и области не приведут к осложнению экологической обстановки. В прошлом месяце жители столичного региона неоднократно жаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения полигон Кучино.

Комментарии

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aleksandr39 08 января 2018 | 15:09

Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) .

tvitov66 08 января 2018 | 15:14

aleksandr39: неужели нацЛидер вернулся с алтайской глубинки?

aleks50 Алексей Клубников 08 января 2018 | 15:09

Никогда такого не было и вот, опять.

igor20012 08 января 2018 | 15:13

Аромат духовных скреп скоро дойдет и до европы.

pa6o4uu 08 января 2018 | 15:23

МЧС. По прогнозу Росгидромета, метеоусловия в Москве и области не приведут к осложнению экологической обстановки.

чета я не понял. метеоусловия и помойка. это полезно, что ли?

(комментарий скрыт)

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