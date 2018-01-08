Мосэкомониторинг зафиксировал превышения предельно допустимых концентрации сероводорода в районе полигона Кучино
Мосэкомониторинг зафиксировал превышения предельно допустимых концентрации сероводорода в районе полигона Кучино в Балашихе, сообщает МЧС. По прогнозу Росгидромета, метеоусловия в Москве и области не приведут к осложнению экологической обстановки. В прошлом месяце жители столичного региона неоднократно жаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения полигон Кучино.
Комментарии5
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aleksandr39 08 января 2018 | 15:09
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) .
tvitov66 08 января 2018 | 15:14
aleksandr39: неужели нацЛидер вернулся с алтайской глубинки?
aleks50 Алексей Клубников 08 января 2018 | 15:09
Никогда такого не было и вот, опять.
igor20012 08 января 2018 | 15:13
Аромат духовных скреп скоро дойдет и до европы.
pa6o4uu 08 января 2018 | 15:23
МЧС. По прогнозу Росгидромета, метеоусловия в Москве и области не приведут к осложнению экологической обстановки.
чета я не понял. метеоусловия и помойка. это полезно, что ли?