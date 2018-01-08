Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал изменения в правила пожарной безопасности
Нововведения коснуться, в том числе владельцев земельных участков.
Согласно новым правилам противопожарного режима теперь запрещено выжигать траву, разводить костры и жечь хворост рядом с автомобильными и железными дорогами, а также путепроводами. Соответствующее постановление сегодня было опубликовано на сайте правительства.
Кроме того, как указано в документе, в придорожной полосе нельзя высаживать колосовые культуры – такие как, например, пшеницу, ячмень и овес. Новые правила также обязывают владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву на своей территории, а собственникам сельскохозяйственных земель предписано избавляться от сорной растительности и своевременно скашивать сено.
Изменения в правила противопожарной безопасности внесло МЧС России.
Комментарии19
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ginbin_ 08 января 2018 | 15:08
Денег нет, теперь по участкам пойдут псы кремлевские, штрафовать за не скошенную травинку.
tvitov66 08 января 2018 | 15:12
ginbin_: мелкий заместитель задохлика уже запретил курить в общественных местах - НИКТО НЕ КУРИТ???? :)))
pusin_patriot 08 января 2018 | 15:23
tvitov66: Да не в общественных, не вторьте этим прокремлевским олухам.
Бухать в общественных местах давно запрещено и находиться в нетрезвом виде средней и сильной степени.
А курить запрещено в строго отведенных местах, на вокзалах там, остановках, в поездах, территории гос.учреждений, школах, больницах, спорт. объектах. 15 метров от входа в метро и вокзалы - уже можно, улицы, площади и всё остальное.
А вообще общее правило запомните просто, видите небо - можете дымить, и 15 метров от входа на вокзалы - места запретов.
tvitov66 08 января 2018 | 15:32
pusin_patriot: и чо, на остановках и в поездах больше не курят? :)))
pusin_patriot 08 января 2018 | 15:47
tvitov66: В поездах уже "украдкой" и между вагонов если только (а там в стыке и на скорости весь дым сразу выходит наружу), а не так как ранее, в тамбуре постоянно кто-то трется и дым туманом висит постоянно, с приличным затягиванием внутрь вагона при открытии дверей.
На остановках - как раньше точно нет, очень редкие имбецилы если только подходя к остановке не выкинут свою сигаретку.
Но лично я и ещё до запретов отходил от остановки перекурить, не будешь же когда у тебя тетки-дядьки, детки прям на остановке и дымом их обволакивать, мне самому такое очень не нравится и это по хамски как-то. Отошел чуть в сторонку и тебе спокойнее-расслабленнее, чем с кучкой народу поблизости.
Если вечер к ночи и остановка пустая, конечно нет, рядом тут же и у урной. Смысл отходить? Тут запрет внутренний скорее.
jblack2 08 января 2018 | 15:15
ginbin_: Придут, к тебе, а ты скажешь, вот только в прошлые выходные скосил - видать отросла за неделю! :)
Полагаю, должны быть установлены и стандарты не скошенности - например - 20 сантиметров.
За сколько дней одуванчики вырастают до данной высоты?..
doctor63rus 08 января 2018 | 15:32
jblack2: за ночь в хорошую теплую и влажную погоду - т. е. надо круглосуточно кругами бегать и косить, косить, косить. Некторые в роснефти так и делают - косят бабло бешеное круглосуточно.
tks 08 января 2018 | 15:10
И что дальше? Запретом больше, запретом (даже если он - во благо) меньше , что изменится в Мордоре?
kriimsdyk 08 января 2018 | 15:11
Ну теперь точно сгорим к чертям
tks 08 января 2018 | 16:30
kriimsdyk: Не просто "сгорим к чертям", а сгорим ко всем чертям СОБАЧЬИМ!
pa6o4uu 08 января 2018 | 15:18
и запретить ёлки на площадях ставить.
из гавна разрешить.
doctor63rus 08 января 2018 | 15:22
Мендель все никак не уймется - все повелевает и повелевает!
Ух он нам ужо!
piter_ug 08 января 2018 | 15:26
//в придорожной полосе нельзя высаживать колосовые культуры – такие как, например, пшеницу, ячмень и овес. //
А значит, хоть и незначительно, но посевные площади уменьшатся.
anemon 08 января 2018 | 15:33
piter_ug: А как же без дорог до полей добраться?
doctor63rus 08 января 2018 | 15:36
anemon: Подписант Вам уже отвечал - идите в бизнес! На вырученные деньги купите себе прайвит-джет - и дуйте себе в поля - этого он не запрещал!
aleks50 Алексей Клубников 08 января 2018 | 15:26
Теперь любой дебил или алкаш прочитав опус владельца золотой уточки не станет поджигать тополиный пух, а примется его патриотично убирать в пакеты.
apolosha 08 января 2018 | 15:33
А еже ли в подъезде увидишь горящий окурок, ссать на него можно?
ivanbel 08 января 2018 | 15:35
Боится, что его поместья сгорят.
gvzdk 08 января 2018 | 15:38
Без выходных работает, пример для нас всех