Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал изменения в правила пожарной безопасности

Нововведения коснуться, в том числе владельцев земельных участков.

Согласно новым правилам противопожарного режима теперь запрещено выжигать траву, разводить костры и жечь хворост рядом с автомобильными и железными дорогами, а также путепроводами. Соответствующее постановление сегодня было опубликовано на сайте правительства.

Кроме того, как указано в документе, в придорожной полосе нельзя высаживать колосовые культуры – такие как, например, пшеницу, ячмень и овес. Новые правила также обязывают владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву на своей территории, а собственникам сельскохозяйственных земель предписано избавляться от сорной растительности и своевременно скашивать сено.

Изменения в правила противопожарной безопасности внесло МЧС России.