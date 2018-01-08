Футбольный клуб Барселона в ближайшие часы представит своего нового игрока Филиппе Коутиньо
Ранее удалось договориться о переходе игрока из английского Ливерпуля.
По данным испанских СМИ, Коутиньо перешел в Барселону с травмой – он пропустит около трех недель. Утверждается, что в клубе знали об этом до подписания контракта.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
clandestino 08 января 2018 | 15:13
Второй день отхожу от такого новогоднего подарочка. Вот это подлянка! Котэ никогда не был особенно результативным, но по настроению показывал такой футбол, что мог заменить и театр, и кино и филармонию. За что люди и любят Ливерпуль. Клуб как-то переживёт, но такого огня больше не будет.
don_ballon 08 января 2018 | 15:29
clandestino: Забивать в "Барсе" и без Коутиньо есть кому. Его предполагаемая роль не замена ушедшему Неймару, а игровая функция Иньесты. "Бледный всадник" уже едет с ярмарки, увы. Я тоже поклонник "Ливерпуля", но держать игрока, желающего уйти в клуб мечты не стоило. Коу давно пора выигрывать титулы. "Ливерпуль" же получил огромные деньги и конечно найдёт замену Филиппе. Есть Ориджи, Соланке-пора играть по-взрослому. Да и с ван Дайком тактика изменится, Джан сможет играть выше... "Ливеру" нужен хороший кипер!
clandestino 08 января 2018 | 16:07
don_ballon: Всё понятно, но надо было бы придержать его до лета. Ливер играет только когда на поле "all four." Каламбурчик. В последних играх двоих из четвёрки не было и Бёрнли и Эвертон еле дожали. Фирма без Коута какой-то некомплектный. Коут, кроме всего прочего хороший диспетчер, каким когда-то был Стиви. Его полностью мог бы заменить Азар, или в какой-то степени Мата.
Соланке нужно отдать в аренду - надежд он явно не оправдал, а Ориги летом забирать, а лучше бы сейчас, он лучше Солянки и иногда забивает. Вдвоём с Оксом они бы носились как кони, а Ориги бы завершал.
А так, в выходные свистать всех наверх - бой с МС!
Кстати, я не утверждал, что Коут замена Нею при всём моём к Коуту уважении он, конечно, не замена.