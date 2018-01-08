Фигурант дела о нападении на автобус футбольного клуба Боруссия в апреле прошлого года признал свою вину

Это выходец из России, имеющий гражданство Германии. Он заявил в суде, что не хотел никого убивать.

Среди предъявленных обвинений – покушение на убийство 28 человек, незаконное приобретение взрывчатки. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

По мнению следствия, мотивом преступления стала жажда наживы. Подсудимый хотел спровоцировать падение стоимости акций футбольного клуба и заработать на колебаниях курсов.