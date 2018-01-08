Фигурант дела о нападении на автобус футбольного клуба Боруссия в апреле прошлого года признал свою вину
Это выходец из России, имеющий гражданство Германии. Он заявил в суде, что не хотел никого убивать.
Среди предъявленных обвинений – покушение на убийство 28 человек, незаконное приобретение взрывчатки. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
По мнению следствия, мотивом преступления стала жажда наживы. Подсудимый хотел спровоцировать падение стоимости акций футбольного клуба и заработать на колебаниях курсов.
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