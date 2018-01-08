Власти Китая предупредили об угрозе взрыва горящего танкера, который находится поблизости от побережья страны

На борту находится 136 тысяч тонн нефтепродуктов, и потушить судно пока не получается.

К катастрофе танкера «Санчи», шедшего под флагом Панамы, привело столкновение с сухогрузом из Гонконга. Инцидент произошел накануне вечером. 32 члена экипажа танкера числятся пропавшими, большинство из них – граждане Ирана. Ранее представитель китайского МИДа сообщил, что спасатели нашли одно тело, но опознать его пока не удалось. Команду сухогруза удалось спасти.

После столкновения танкер загорелся, над ним поднимается густой черный дым. Также произошла утечка нефти, и китайские суда занимаются очисткой акватории неподалеку от места аварии, передает ТАСС. Пожарные пытаются потушить огонь с помощью водяных пушек, но пока этого сделать не удается. Министерство транспорта Китая заявило об угрозе взрыва или затопления танкера. На месте продолжают работать спасатели, но проводимая ими операция осложняется плохими погодными условиями.

Причина столкновения двух судов пока неизвестна.