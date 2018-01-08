Власти Китая предупредили об угрозе взрыва горящего танкера, который находится поблизости от побережья страны
На борту находится 136 тысяч тонн нефтепродуктов, и потушить судно пока не получается.
К катастрофе танкера «Санчи», шедшего под флагом Панамы, привело столкновение с сухогрузом из Гонконга. Инцидент произошел накануне вечером. 32 члена экипажа танкера числятся пропавшими, большинство из них – граждане Ирана. Ранее представитель китайского МИДа сообщил, что спасатели нашли одно тело, но опознать его пока не удалось. Команду сухогруза удалось спасти.
После столкновения танкер загорелся, над ним поднимается густой черный дым. Также произошла утечка нефти, и китайские суда занимаются очисткой акватории неподалеку от места аварии, передает ТАСС. Пожарные пытаются потушить огонь с помощью водяных пушек, но пока этого сделать не удается. Министерство транспорта Китая заявило об угрозе взрыва или затопления танкера. На месте продолжают работать спасатели, но проводимая ими операция осложняется плохими погодными условиями.
Причина столкновения двух судов пока неизвестна.
Комментарии7
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anemon 08 января 2018 | 15:07
Не во Вьетнам ли, с одобрения его друзей великих, следовал иранский танкер, тоже большой друг великих друзей? Ну, а профессионалов на это дело не нашлось.
sensei54 08 января 2018 | 15:20
anemon: \Ну, а профессионалов на это дело не нашлось.\
Не обязательно. Капитаны "Нахимова" и "Васёва" были супер-профессионалами.
И львиную долю всех происшествий совершают именно профессионалы.
ross1918 08 января 2018 | 15:26
anemon: А что, что с Вьетнамом не так? И какие такие его великие друзья?Неужто Омерика, сейчас они друзья Вьетнама! Так и знал, что вы во всем обвините Госдеп!
anemon 08 января 2018 | 15:30
ross1918: Кто не понял, тот поймет. )
alo0000 08 января 2018 | 15:38
Нефть - в рост, рубель болтается у 57, а жулики в обменках продают по 58.80. "Хакассия", однако...
mixanazarov 08 января 2018 | 15:49
У Пекина бабок лом , пусть чистят .
У нас своих проблем выше крыши.
akustik57 08 января 2018 | 16:02
А сколько их таких залитых под горло стоит в нейтральных водах в ожиданиях спроса по выгодным ценам ! Очень многих цифра удивит - в помощь поисковики !