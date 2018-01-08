Американское военное командование на Окинаве принесло извинения местным властям за инциденты с военной техникой

Американское военное командование на Окинаве принесло извинения местным властям и жителям за участившиеся инциденты с военной техникой. Сегодня американский военный вертолет совершил аварийную посадку в небольшом поселке. Никто не пострадал, но это уже второй инцидент за последнее время.