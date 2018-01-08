Американское военное командование на Окинаве принесло извинения местным властям за инциденты с военной техникой
Американское военное командование на Окинаве принесло извинения местным властям и жителям за участившиеся инциденты с военной техникой. Сегодня американский военный вертолет совершил аварийную посадку в небольшом поселке. Никто не пострадал, но это уже второй инцидент за последнее время.
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max3446 08 января 2018 | 14:56
до сих пор под столом от смеха с видео как американцы проводят учения, где их хаммеры в лепешку расшибаются падая с порванными парашютами. И конечно верх идиотизма, протаранить мост в Польше перевозя технику