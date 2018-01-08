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14:32, 08 января 2018

На вооружение Российской армии в 2018 году поступит новая авиабомба «Дрель»

Ее разработали в концерне Техмаш. Это планирующая бомбовая кассета массой 540 килограммов.
Испытания начались в 2016 году по заказу Министерства обороны. В нынешнем году они будут завершены.

Комментарии

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vaka257 08 января 2018 | 14:36

А новейший компьютер ,превосходящий мировые аналоги ,так и не изобрели...

kotvinder2 08 января 2018 | 14:40

vaka257: Пичалька...

max3446 08 января 2018 | 14:48

vaka257: Российские ученые представили самый мощный в мире суперкомпьютер.
Российские ученые представили разработку, которая, по их словам, должна кардинально изменить жизнь человечества. Созданием квантовых компьютеров, способных работать в миллионы раз быстрее современных операционных систем, занимаются крупнейшие технологические корпорации мира. Но они уже признали победу коллег.
Это казалось фантастикой еще вчера — квантовые компьютеры, способные обогнать все существующие устройства. Они настолько мощные, что могут или открыть человечеству новые горизонты, или обрушить все системы безопасности, потому что смогут взломать их.
«Квантовый компьютер функционирующий, он гораздо страшнее атомный бомбы», — считает генеральный директор компании Acronis, сооснователь Российского квантового центра Сергей Белоусов.
В разработку вкладываются крупнейшие корпорации: Google, IBM, Microsoft, Alibaba. Но сегодня в центре внимания — Михаил Лукин, один из основателей Российского квантового центра. Его команде удалось создать самый мощный на данный момент квантовый компьютер.

tvitov66 08 января 2018 | 14:57

max3446: да здравствуют российские ундервафли - самые могучие вафли в мире!

kapitonovih_33 08 января 2018 | 14:59

tvitov66: какелы, будете скакать не так высоко, то вам спланирует вафля под названием "Дрель", точнёхенько в каклятский вонючий пукан...хи-хи...

tvitov66 08 января 2018 | 15:07

kapitonovih_33: а ещё сюда в Литву заедет самая мощная армада всех армат? :))) Ходи лизни в ПО повара ПУ, пока я тут со страху ржу-нимагу :)))

ostanovka 08 января 2018 | 15:10

max3446: особенно впечатляет новейшая разработка аккумуляторов для этого суперпуперрррррусссского компа. Передовые русские технологии, не имеющие аналогов в мире, позволили создать новейший аккумулятор по размеру лишь немногие о превосходящий традиционную трансформаторную будку. Для успешной работы новейшего русского компа их надо десять, и три комплекта сменных, чтоб успевать заменять без остановки компьютера.

zkotor 08 января 2018 | 15:13

max3446: да будет уже это самый самый, в ушах звенит от бравады! Вокруг оглянись и убери всё произведённое не в России, боюсь, что даже трусов не останется. Не спорю. пердячим паром, ободрав всю страну эти "учёные" способны создать что то конкурентоспособное НО ШТУЧНОЕ, серийный же выпуск ничего путного низачто и никогда

max3446 08 января 2018 | 15:20

zkotor: о российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал».
Что же такое Процессор-9? Это кодовое название топового российского процессора Эльбрус-16С от компании МЦСТ. Планируется, что он начнет выпускаться в 2018 году. Будет два варианта процессора с 8 и 16 ядрами.
По данным Байкал Электроникс, процессоры Байкал-Т1 можно использовать для маршрутизаторов, роутеров и другого телекоммуникационного оборудования, для тонких клиентов и офисной техники, для мультимедийных центров, систем ЧПУ. А вот процессоры Байкал-М смогут стать сердцем для рабочих ПК, для промышленной автоматизации и для управления зданиями. Уже интереснее! Но подробной информации о технических характеристиках пока нет. Знаем только, что он будет работать на 8 ядрах ARMv8-A и будет иметь на борту до восьми графических ядер ARM Mali-T628 и, что тоже немаловажно, производители обещают сделать его очень энергоэкономным.

max3446 08 января 2018 | 15:39

zkotor: А вы лично сами хоть что-то создали и выпустили в серийное производство?

vadimp 08 января 2018 | 15:15

max3446: И че эти дифирамбы орать? Ты мне его на моем рабочем столе покажи - то дело будет! А так - одно бла-бла-бла!

(комментарий скрыт)

ostanovka 08 января 2018 | 14:50

vaka257: кому он нужен в деградировавшей до уровня стада баранов Рашке?
Им убивать - вот это дело!! А компьютеры какие-то, лекарства там, наука - да тьфу на них, это все кибернетика, продажная девка империализма, зачем она русским?
Они убьют, и неделю на радостях всем стадом пьют, скрепно рылом в грязи валяются.

dunai10 08 января 2018 | 15:00

vaka257: А новейший компьютер ,превосходящий мировые аналоги ,так и не изобрели...
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А зачем? Мировое разделение труда, глобализация. Одни производят одно, другие другое. Произведённая продукция поставляется на мировой рынок и продаётся.

aleks50 Алексей Клубников 08 января 2018 | 14:44

Приводить эту дрель в движение будет или Шойгу , или Рогозин и исключительно вручную.

tvitov66 08 января 2018 | 14:53

aleks50: её прикрепят к подводной таксе и все прибрежные города США погрузятся в страх и ужас

bas_ik 08 января 2018 | 15:07

tvitov66: У нас будет боевая такса. Подплывать к американской подлодке и грызть ее до дыр)))))))))))

kunst54 08 января 2018 | 14:45

Ho в 50 километрах от Mocквы люди до cиx и пор отапливаются дровами и удобства во дворе.

tvitov66 08 января 2018 | 14:55

kunst54: зато каждый ватник знает что даже в неотапливаемом сортире Wi-Fi берёт! #такпобедим

bas_ik 08 января 2018 | 15:10

kunst54: Камин - это называется)))) И во дворе все удобно устроено)))) Если серьезно, то в 50 км все это стоит под миллион долларов))) Хочу в такие условия)))))

arbat51 08 января 2018 | 15:36

bas_ik:
Поезжай в Нару, тогда увидишь!

bas_ik 08 января 2018 | 16:28

arbat51: Мы и сидим в интернете, чтобы не видеть ужасов проживания в 50 км от Москвы. Че там?? Жить невозможно с московской пропиской??)))

max3446 08 января 2018 | 15:23

kunst54: На Львовщине ученики 50 школ до сих пор пользуются туалетами на улице. Худшая ситуация в двух горных районах области.

Почти половина школ Турковщини не имеют встроенных туалетов. За год отдел образования успел обновить пять внутренних туалетов, на остальные – не хватило денег.


https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

max3446 08 января 2018 | 14:46

Русская супербомба: бьет чужих, своих не трогает
Она способна работать круглосуточно при любых погодных условиях. Применяется без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО, доставляет к цели с высокой точностью самоприцеливающиеся боевые элементы, которых в кассете 15.
Длина «Дрели» — 3100 мм, диаметр — 450 мм, масса — 540 кг. Максимальная высота бомбометания — 14000 м, минимальная — 100 м. Боевые элементы оснащены головками самонаведения с тепловым или радиолокационным принципом действия. Бомба способна выходить на цель в условиях радиолокационного противодействия противника. Бомбометание производится на скоростях 700−1100 км/ч.

Источник: http://rusvesna.su/recent_opinions/1473458865

brgoranflo 08 января 2018 | 14:47

Новая российская дрель весом 540 килограммов! Работайте легко!! Не имеет аналогов в мире! В разработке находится проект перфоратора весом 820 килограмм! Скоро!

ЗЫ: сверла к дрели и перфоратору в продаже отсутствуют и когда появятся неизвестно.
Военторг.

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pa6o4uu 08 января 2018 | 15:04

вот радость то! теперь гундяй освятит и в путь!
бабушки продолжат умирать в больничных очередях.

woodworld 08 января 2018 | 15:05

и надувная баба

evgeny_biolog 08 января 2018 | 15:05

"поступит новая авиабомба «Дрель»

Вот счастье-то ...

ostanovka 08 января 2018 | 15:07

Дрель? Дрель как-то нескрепно, по-пиндосовски как-то.
Надо ее назвать "буравчик".
Отличный полет Булавы на стрельбах северного рашистского флота был показан. Она летела, оставляя инверсионный след, так, чтоб ни один проклятый пиндос не догадался: у нее была левая резьба, и она наматывала спираль влево.
Видимо, это и был прообраз новейшего "буравчика", доя конспирации названный нелетаюшей нифига Булавой.

monik_7 08 января 2018 | 15:10

ostanovka: тю, вибратор

zkotor 08 января 2018 | 15:09

Чем всякое говно, несущее смерть и разрушение клепать, что либо для жизни создали бы лучше, лекарство к примеру или что либо полезное, созидательное для людей. Тошнит уже от этих железяк смертоносных и оголтелого милитаризма

bas_ik 08 января 2018 | 15:48

zkotor: Вместо того, чтобы сидеть на ЭМ лучше для здоровья погулять. А оголтелый милитаризм у США. Их расходы на войну больше, чем у всего мира вместе взятого. Сдаться США предлагаете??)))

vadimp 08 января 2018 | 15:11

Россея ... мать ее! Все бы ей не разбирая по площади долбить. Одни высокоточным занимаются, а мы все ни как от "катюши" не откажемся.

(комментарий скрыт)

arkady1956 08 января 2018 | 15:15

А мы то простые россияне как рады,особенно когда подумаем,сколько бабла ввалили в эту разработку...У нас,что намечается война,ведь не будут же наши вояки бомбить свои же города?Для нашей страны,нашей экономики и нашего народа....эта бомба просто жизненно не обходима!!И название то какое "Дрель"...что сверлить то будем?,господа вояки..Хотя у нас ракеты не взлетают..может и бомба до земли не долетит,как говорится,а черт его знает....Похвалиться то больше и не чем...только война и бомбы..
Пенсионеры последний хрен доедают...на ту жалкую подачку,что называется "Пенсия"...зато у нас есть "Дрель"....Выберем Путина в бесконечный очередной раз...и он её опробует...да здравствует очередная "Мировая война",так что ли....Настохренела эта власть...Предлагаю отправить в отставку Путина и подарить ему эту бомбу....

bas_ik 08 января 2018 | 15:50

arkady1956: "Власовец" ты недобитый)))

kunst54 08 января 2018 | 15:41

Испытывали на Воронеже?

alo0000 08 января 2018 | 15:50

Авиабомба "дрянь", "телемедицина", "скрепы".............- маразм крепчает. 1976 год и другие закончились драмой, 2018 и другие закончатся фарсом.

vlasti_kranty 08 января 2018 | 15:52

Лучше бы назвали не "Дрель", а "Пила".... для распила бабла!

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