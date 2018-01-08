Мошенничество – самое распространённое преступление в России по итогам 2017 года, сообщает Генеральная прокуратура. С января по ноябрь совершено свыше 200 тысяч таких преступлений. Больше всего в Саратовской области. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 28 регионах страны. Самый высокий показатель в Крыму, отмечает РБК.