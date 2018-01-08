Мошенничество – самое распространённое преступление в России по итогам 2017 года
Мошенничество – самое распространённое преступление в России по итогам 2017 года, сообщает Генеральная прокуратура. С января по ноябрь совершено свыше 200 тысяч таких преступлений. Больше всего в Саратовской области. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 28 регионах страны. Самый высокий показатель в Крыму, отмечает РБК.
Комментарии7
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fikus74 08 января 2018 | 14:37
Вот это правда. Первые мошенники - роскосмос, роснано, росгидра, и др роспутинские конторы.
tks 08 января 2018 | 14:40
Мошенничество - самая популярная статья для отьема бизнеса и активов. А Крым в лидерах - в СкрепоНоссии криминализироанно то, что даже в не слишком развитых (экономически и политически) странах считается всего лишь проступком.
sbk 08 января 2018 | 14:47
Еще более распространенное, чем участие в несанкционированных мероприятиях?
Тогда дело худо.
vadimp 08 января 2018 | 15:04
"Мошенничество – самое распространённое преступление в России по итогам 2017 года"
Ну еще бы! При таком то режиме!?
ed10075 08 января 2018 | 15:05
Ну, Генеральной прокуратуре этот состав преступления известен не понаслышке. Некоторые ее известные представители сами практикуют жульничеством, и очень в этом преуспели.
vladimirbelarus 08 января 2018 | 15:34
Да я бы сказал, что вся стана - мошенница. Всё пропитано здесь миазмами обмана, лжи, вранья. От телевидения до школьников. Только расскажи, что на Западе предоплату за товар фирме можно не делать, не верят в Москве. Живут только по 100% предоплате, т.к. иначе точно не заплатят.
sergei03 08 января 2018 | 15:37
Мошенничество – самое распространённое преступление в России по итогам 2017 года
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Скажите, разливание по канистрам и бутылям святой воды на Крещение это мошенничество или благочестие? Если первое, то я бы усомнился за Саратовскую область.