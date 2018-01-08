В Челябинской области в больницу поступили двое малолетних детей – мать избивала их электрическим проводом, — сообщает Ура.ру. Пострадавшему мальчику 4 года, а девочке два. После обращения врачей начато административное производство. Отмечается, что эта неблагополучная семья уже попадала в поле зрения полиции.