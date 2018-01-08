В Челябинской области в больницу поступили двое малолетних детей – мать избивала их электрическим проводом
В Челябинской области в больницу поступили двое малолетних детей – мать избивала их электрическим проводом, — сообщает Ура.ру. Пострадавшему мальчику 4 года, а девочке два. После обращения врачей начато административное производство. Отмечается, что эта неблагополучная семья уже попадала в поле зрения полиции.
Комментарии6
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vaka257 08 января 2018 | 14:39
Избиение малолетних детей - это скрепы...Причём РПЦ и некоторые депутаты только ЗА такое воспитание...
pusin_patriot 08 января 2018 | 15:32
vaka257: ну электрический провод это не совсем скрепоносно и могут всё таки осудить.
А вот розги в школе, да ещё как предмет воспитания от последних тенденций, это уже ближе к традиционным укладам и в духе великодержавности, так что может быть, может быть.
lazich 08 января 2018 | 14:50
Электорат звереет помаленьку. Интересно, что эту упыриху сподвигло рожать? Не исключено, что материнский капитал.
evgeny_biolog 08 января 2018 | 14:50
"эта неблагополучная семья уже попадала в поле зрения полиции."
И что полиция, понравилось ей это поле?
woodworld 08 января 2018 | 15:24
evgeny_biolog: электромагнитное
alexander25101977 08 января 2018 | 15:59
Административное производство?! А! По инициативе дурочки мизулиной семейные побои декриминализированы. Теперь своих детей можно избивать электрическими проводами, можно бить по башке стульями. Если не сдохнут - то ничего, штраф 500 рублей. А как же закон Димы Яковлева? Он говорит, что американцам наших детей доверять нельзя, там их поголовно избивают. Правильно, своих детей мы бить электропроводами никому, никаким иноагентам не дадим, мы лучше сами будем их бить. Маразматический путинский режим.