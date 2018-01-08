Патриарх Кирилл заявил, что церковь очень положительно относится к выборам и призвал россиян принять в них участие

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что Православная церковь очень положительно относится к выборам и призвал россиян принять в них участие.

Впрочем, этот призыв вряд ли заметно увеличит явку на выборах, — считает политолог Михаил Виноградов

Президентские выборы назначены на 18-е марта.