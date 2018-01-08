Патриарх Кирилл заявил, что церковь очень положительно относится к выборам и призвал россиян принять в них участие
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что Православная церковь очень положительно относится к выборам и призвал россиян принять в них участие.
Впрочем, этот призыв вряд ли заметно увеличит явку на выборах, — считает политолог Михаил Виноградов
Президентские выборы назначены на 18-е марта.
Комментарии22
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aleks50 Алексей Клубников 08 января 2018 | 14:37
Только борода, глубоко уверившаяся в древний еврейский фольклор могла в России при путине разглядеть выборы.
lenin3 08 января 2018 | 14:50
aleks50: интересно,а как Православнутая церковь относится к выборам в США(там же тоже приходы есть))))
И второй вопрос:если бы в выборах не принимал участие Путин-церковь бы тоже к ним положительно относилась?)))
kochar 08 января 2018 | 15:07
lenin3: "...И второй вопрос:если бы в выборах не принимал участие Путин-церковь бы тоже к ним положительно относилась?)))"
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Какая им разница кто будет следующий , им главное бабки и вовремя смотаться во время смуты с награбленным.
zztop1960 08 января 2018 | 14:37
Какие выборы ? А как же Бог ? Ведь как Бог решит так тому и быть , выбирай не выбирай
tvitov66 08 января 2018 | 15:19
zztop1960: его Бог изображен на 100 долларовый купюре ...
sarbus 08 января 2018 | 14:39
Как трогательно!
evgeny_biolog 08 января 2018 | 14:41
"призвал россиян"
Каких россиян? Мусульман и буддистов с макаронномонстрами?
vilingrad 08 января 2018 | 14:42
И как без кадила голосовать?
igor20012 08 января 2018 | 14:42
Без путина-кирилке хана (свои же сожрут ) !
sbk 08 января 2018 | 14:44
Агент Михайлов устои начал забывать.
Разве власть от выборов?
Власть же от бога.
tks 08 января 2018 | 14:44
Гундяй все активнее и активнее скрепоносит... что бы это значило? Часики новые от Пахана?
wrongway1 08 января 2018 | 15:01
tks: ближе к выборам --- Гундяй замироточит
sergei03 08 января 2018 | 14:47
Агитпоп.
andreyoo 08 января 2018 | 14:54
Ну если РПЦ к выборам относится положительно, то сейчас мы вяясним, что либералы к ним относятся отрицательно.
ed10075 08 января 2018 | 14:59
Ему невдомек, что выборы, это когда выбирают, и что лукавство - грех?
samkos 08 января 2018 | 15:00
Бизнесмены в рясах очень положительно относятся к этой воровской власти.
vadimp 08 января 2018 | 15:01
"Патриарх Кирилл заявил, что церковь очень положительно относится к выборам ..."
Поди ты?! А че патриарха не каждые 4 года избирают?
zkotor 08 января 2018 | 15:04
А не пойти ли этому миллиардеру, торговцу магическими услугами нах со своими советами
dnipro_ev 08 января 2018 | 15:13
Вот неурезанная цитата "Православная церковь очень положительно относится к выборам Путина"....
woodworld 08 января 2018 | 15:20
всё смешалось в говорящей тыкве
vumba 08 января 2018 | 15:21
Красава. В свое консерватории «порядок» навел. В РПЦ Гундяевым окончательно разрушен принцип Соборности. Паствы мало. Теперь и светским будет навязывать «власть от бога»
ivan127_4 08 января 2018 | 15:32
Я смотрю эховские мракобесы против того, что бы народ шел на выборы?!
Расчехлилось иудово племя, показало свою ненависть к демократии, протестуя против выборов, а ведь выборы - основной элемент демократии.