Экипаж Эдуарда Николаева победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар»
Россияне на КамАзе прошли 267 км за 3 часа 24 минуты. Экипаж Николаева лидирует в общем зачете. Спустя пять лет маршрут «Дакара» вновь проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
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