Главный аэропорт Нью-Йорка ограничил прием рейсов из-за прорыва водопровода
Произошло подтопление, говорится в «Твиттере» администрации. Аэропорт имени Джона Кеннеди работает с большими перебоями после временно закрытия в четверг из-за снегопада.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Произошло подтопление, говорится в «Твиттере» администрации. Аэропорт имени Джона Кеннеди работает с большими перебоями после временно закрытия в четверг из-за снегопада.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт