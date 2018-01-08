Патриарх Кирилл рассказал бездомным о своем опыте бедности
По словам предстоятеля РПЦ, детство он провел в коммунальной квартире и в 15 лет ушел из дома, чтобы зарабатывать на хлеб, передает «Интерфакс». Патриарх по случаю Рождества посетил в Москве центр помощи бездомным.
Комментарии2
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salut__521 08 января 2018 | 04:19
Гундяй бездомным (по секрету):— Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. И никто за все эти годы не мог огорчить её до смерти. А я ушёл из дому, стал попом и смог!..
brandfa 08 января 2018 | 04:29
Интересно, понимают ли бездомные, что в этом их положении, есть немалая вина патриарха Кирилла? Ведь всё же просто: в реалиях современной России, чем богаче богатые - тем беднее бедные.